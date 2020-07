Rafa Mora muestra sus notas de selectividad y desvela qué carrera va a estudiar

Del 'yo no te toco ni con un palo' a la Universidad. El televisivo Rafa Mora se ha propuesto tener unos estudios y cada vez está más cerca de lograrlo.

El colaborador se presentó hace unos días a los exámenes de la EvAU, la prueba de acceso a la Universidad para poder cursar una carrera universitaria. Hace ya tiempo que Rafa Mora había expresado su deseo de centrarse en los estudios, pero no ha sido hasta ahora cuando empiezan a llegar los resultados de 'hincar' los codos.

Según desveló Kiko Hernández en Sálvame, Rafa Mora habría superado la EvAU con un 7,28 de media, una nota que llega gracias a dos sobresalientes en Geografía y Lengua Castellana y Literatura. El colaborador asegura que su novia, Macarena Millán, que estudia pedagogía, le ha ayudado con estas asignaturas.

El colaborador también celebró la feliz noticia en sus redes sociales, donde se mostró satisfecho y aprovechó para anunciar la carrera en la que pretende matricularse: periodismo.

"A los que me habéis apoyado muchas gracias y a los que no, a tragar y a seguirme viendo crecer. El año que viene empezamos la carrera de periodismo y dentro de cuatro añitos seré periodista. Un beso y gracias a los que me apoyáis y a los que no, pues eso, que también sois necesarios, así me motiváis. Me motiváis en todo", dijo el colaborador.