Los raperos Ayax y Prok, acusados por 60 mujeres de acoso sexual, violación y maltrato

Los raperos granadinos Ayax y Prok han sido denunciados públicamente por hasta 60 mujeres por agresión, acoso, drogar y maltratar.

Ha sido la periodista Cristina Fallarás, quien se hizo eco en su momento de las denuncias públicas a Íñigo Errejón, quien ha vuelto a volcarse con las presuntas víctimas.

Según se puede leer en la cuenta de la periodista, entre las decenas de mujeres se encuentran algunas menores de edad, y todas ellas han contado sus testimonios con los raperos.

La denuncia pública tan expandida ha provocado la creación de una cuenta de Instagram bajo el nombre @denunciasgranada que tiene por objetivo sacar a la luz estos delitos. "Somos un grupo de mujeres que se ha unido con un objetivo claro: tratar de dar voz a las víctimas de dos raperos muy conocidos (gemelos, de Granada)", describe.

Entre los testimonios que se pueden leer en la cuenta, se encuentran algunos como: "De pronto, entró P al salón (sin mi amiga). Yo me hice la dormida porque no quería que me hablara ya que había visto lo baboso y pesado que era. Fue entonces cuando sentí que se tumbaba a mi lado y comenzaba a masturbarse. Cogió mi mano derecha, la puso en su pecho y empezó a bajarla para intentar que yo lo masturbara, a lo que yo (haciéndome la dormida) le aparté la mano. Nuevamente, me cogió la mano e intentó lo mismo, y entonces hice como si me girara para darle la espalda, fingiendo sueño profundo. Oí cómo terminaba de correrse y se dormía".

"Me encerró en la habitación, sola. Me desnudó. Me dijo que éramos todas unas guarras y que solo sabíamos follar. Me violó. Hizo lo que quiso conmigo. Después me llevó al salón y me amarró a una camilla de tatuador, y allí siguió. Me dijo que era de su ex que era tatuadora y que quería vengase de ella haciéndolo allí", relata otra de las presuntas víctimas.

Una de las creadoras de la cuenta le contó al periódico El Mundo el propósito de esta iniciativa: "Ofrecer un espacio seguro donde las mujeres pudieran contar sus experiencias libremente" y señala que han recibido ya "unos 60 testimonios distintos".

La expareja de Prok

Precisamente para el citado medio la expareja de uno de los raperos, Prok, ha expresado su mala experiencia en la relación con el granadino: "Me pellizcaba, me tiraba del pelo, me empujaba o me lanzaba algo para hacerme daño y después me decía que me lo había imaginado o que yo le había insultado antes. O sea, me hacía creer que yo había empezado algo que había desencadenado que él me pudiera pegar".

En la entrevista, la presunta víctima detalla cómo ocurrió todo: "Al principio vi comportamientos tóxicos propios de una persona controladora. Cuando nos mudamos juntos empezó la tortura. Estaba completamente sumergida en una relación de maltrato".

Los malos comportamientos del rapero eran constantes: "No me dejaba salir. Me rompía las maletas y me rompía el móvil para no poder comunicarme. Era horroroso".

La respuesta de los acusados

Por su parte, los acusados han emitido un comunicado público tras todas estas denuncias, en el que niegan rotundamente lo que se dice: "Hace unos días se abrió una cuenta en la que se nos difama sin ningún tipo de límite. Se han dicho disparates muy grandes y no sabíamos cómo plantear este asunto, pero obviamente queremos desmentir todo lo que se ha dicho. La gente que nos conoce desde hace más de 10 años sabe qué tipo de personas somos. Somos buenas personas y comprometidas con todas las causas sociales sin excepción".