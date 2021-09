Raquel de Rosario confirma con una foto que se ha quitado los implantes mamarios y explica los motivos

Las últimas fotos publicadas por Raquel de Rosario en Instagram generaron muchas dudas entre los seguidores de la cantante de El sueño de Morfeo. Salta a la vista que su talla de sujetador no es la misma que hace unos años: ahora tiene mucho menos pecho y hay una explicación a este cambio de imagen.

Raquel de Rosario ha explicado el porqué de su decisión en Instagram al compartir una foto sin sujetador.

"He recibido varios mensajes por privado a raíz de mi evidente cambio de imagen en las ultimas fotos. Mi pecho no ha desaparecido, lo que si ha desaparecido son los implantes que decidí ponerme hace trece años", apunta la cantante, que, antes de compartir esta publicación, había subido esta otra foto.

Hay varios motivos que han llevado a la asturiana a tomar esta decisión, aunque hay uno que prima: "El principal ha sido el tener un acto de honestidad con la Raquel que soy ahora".

"Llevaba mucho tiempo sintiendo la necesidad de hacerlo, pero lo iba retrasando la idea de pasar de nuevo por un quirófano. Un día tropecé con un post en Instagram de una chica que mostraba su cuerpo durante la lucha contra un cáncer asociado a estos implantes (Linfoma Anaplásico de Células Grandes, la OMS no lo había reconocido hasta 2016). Hubo una frase que me resonó de manera especial: 'Colocamos estas bombas de relojería sobre nuestro pecho y nuestro corazón...' Esa noche no logré dormir, los hashtags #breastimplantillness y #explant me ayudaron a descubrir un sinfín de historias de mujeres cuya salud se había visto afectada por el uso de prótesis mamarias", continúa De Rosario.

"Los síntomas más comunes son la ansiedad, falta de concentración, perdida de cabello, dolor muscular y de cabeza, cansancio, dificultad para respirar, enfermedades autoinmumes... Esa misma semana busqué una clínica para extraerlos de mi cuerpo", añade la cantante.

Raquel de Rosario asegura que tomó la decisión sabiendo que eso iba a implicar tener que acostumbrarse a un cambio: "Era consciente de que esa zona no iba a ser la misma tras tantos años llevándolos, más los cuatro de lactancia en total. Pero en la balanza sin duda pesaba más mi salud y el acto de coherencia conmigo misma... Una vez retirados, el doctor me dijo que uno de ellos estaba presionado ligeramente mis costillas, supe entonces que todo aquello no había sido por casualidad ❤️ ".

"Compartiendo mi experiencia no pretendo juzgar ni hacer sentir mal a nadie, lo que tú decidas será lo correcto porque es tu decisión. Pero si aquella chica no hubiese compartido la suya, tal vez no me hubiese ayudado a dar este paso tras el que no puedo estar mas feliz y agradecida. Me siento más yo que nunca. Recuerda que los pechos solo tienen una función natural en nuestro cuerpo, que es la de amamantar. El resto... es un invento nuestro. Eres PERFECTA", apunta la artista, que hace cinco años (en 2016) lucía así.