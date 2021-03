La referencia oculta de Lana del Rey al accidente de Lady Di en 'Wild At Heart'

Wild At Heart , una de las canciones de Lana del Rey incluidas en su nuevo álbum Chemtrails Over The Country Club , guarda un enigmático mensaje que hace referencia a la princesa Diana y a su trágico accidente.

El pasado 19 de marzo Lana del Rey lanzaba su esperado Chemtrails Over The Country Club, su nuevo disco que adelantó con Let me love you like a woman y el tema que da nombre al disco.

Pero sin duda, una de las canciones que más está dando que hablar desde que publicó este trabajo al completo es Wild At Heart. Un tema en el que la artista parece hacer una clara referencia a la princesa Diana y a su trágico accidente de coche en el que perdió la vida, cuando estaba siendo perseguida por los paparazzi.

“The cameras have flashes, they cause the car crashes / But I’m not a star / if you love me, you’ll love me / Cause im wild, wild at heart” (Las cámaras tienen flashes que provocan accidentes de coche / Pero no soy una estrella / Si me quieres, me querrás / Porque soy salvaje de corazón”.

Muchos seguidores de la artista se han dado cuenta rápidamente de este particular homenaje a Lady Di, compartiendo el fragmento de la letra en redes sociales.

No es la primera vez que Lana del Rey rinde tributo a Diana de Gales, también lo hizo en su pieza hablada Patent leather do-over, que forma parte de su segundo libro de poesía Behind the iron gates – insights from an institution. En este vídeo, acompañado de la guitarra de Jack Antonoff, empieza invocando a Sylvia Plath, poetisa por la que siente devoción, y también menciona a Marilyn Monroe y a la princesa Diana.

La crítica a la fama de Lana del Rey

Diana de Gales falleció el 31 de agosto de 1997 en un accidente de tráfico en el que su chófer, Henri Paul, intentaba evadir a los paparazzi que los perseguían. Diana iba a acompañada de su pareja, Dodi Al-Fayed, que también murió en el acto al igual que el conductor. Sólo sobrevivió el guardaespaldas de Al-Fayed.

Esta trágica muerte abrió de nuevo la polémica del acoso de los fotógrafos y los medios de comunicación a personajes famosos, algo que Lana del Rey ha criticado en numerosas ocasiones.

Ella misma tuvo que irse a vivir a Londres para huir de la presión mediática en Estados Unidos al inicio de su carrera, una huida a la que hace referencia en la propia Wild At Heart: "I left Calabasas, escaped all the ashes" (Me fui de Calabasas, escapé de todas las cenizas).