La reflexión de Dani Martín por los Reyes Magos: "Es increíble vivir una vida llena de ilusiones"

Ante la llegada de los Reyes Magos, Dani Martín ha querido reflexionar sobre la ilusión para agradecerle a sus fans haber llenado diez conciertos en el Movistar Arena de Madrid. Así lo ha hecho en un vídeo publicado en X (antes Twitter), donde ha recordado cómo vivió esas noches tan especiales para su carrera.

"Quería agradeceros estas diez noches en Madrid. La energía, la ilusión, las ganas... Las canciones han creado un vínculo que os hace volver", empieza diciendo. "Acabo de hablar con mi mejor amiga sobre la ilusión que tenía su hijo en la Cabalgata cuando el Rey Mago le ha llamado por su nombre. Vivir con esa ilusión cada día creo que es la gasolina más importante que tenemos que tener en la vida", añade.

Así, Dani Martín anima a sus seguidores a mantener el espíritu del Día de Reyes durante todo el año. "Hay que hacer cada cosa que hagas con ilusión. Sé que es más difícil en algunos casos porque la vida es más injusta, más jodida... Pero cuando se hace cada cosa que haces poniéndole ilusión, vives una vida mucho más feliz", comenta.

"He vivido estas diez noches con una ilusión increíble"

Sobre sus conciertos en Madrid, añade: "Creo que una vida llena de ilusiones es increíble vivirla. Salir de gira con ilusión, hacer y crear una gira con ilusión, venir a un concierto, comprar una entrada, que el que te va a dar el concierto valore esa entrada que tú has comprado... Todo eso nos ha sucedido estas diez noches".

Con la vista en 2026

Dani Martín continuará su Gira 25 P*t*s Años en 2026, y ahí pone ahora el foco de atención. "Mucha gente dice: 'Ya no vivimos las cosas como si fuéramos niños'. Yo he de decir que sí he vivido estas diez noches con una ilusión increíble, y eso es de agradecer. De agradecer al valor que le habéis dado a mis canciones, a mi música, durante estos 25 años. Nos queda todo el año 2026 para continuar", comenta.

Y zanja el vídeo con un último mensaje: "Os quiero dar las gracias de corazón, estoy muy agradecido a la vida, a todo, y también a seguir viviendo las cosas desde ese lugar tan ilusionante que me permito. Feliz año a todas y todos y muchas gracias por esta vivencia tan increíble que me llevo en el corazón".