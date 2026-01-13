El regreso de Harry Styles: nueva música, publicidad de la era HS4 y posibles conciertos

La fiebre por el regreso de Harry Styles va en aumento, sobre todo sabiendo que lleva casi tres años alejado de la música y los últimos movimientos que avisan de su vuelta están volviendo locos a sus fans.

Ayer fue la aparición de cartelería por las calles de todo el mundo con el eslogan We belong together, la misma frase que aparecía al final del vídeo que publicó en diciembre cantando Forever, Forever, pero anteriormente ya habían estado surgiendo rumores sobre espacios que supuestamente habría reservado para actuar en 2026 y 2027 y una misteriosa cuenta atrás en una página web que anunciará algo relacionado con Forever, Forever muy pronto.

Este último hecho está relacionado con un rumor que apuntaba que Harry Styles lanzaría una nueva canción en este mes de enero, siendo en los meses de marzo y abril cuando estaría disponible un nuevo disco.

Probablemente, algunos de estos rumores terminen desmintiéndose, pero lo cierto es que sí que parece que Harry Styles está cocinando algo. Por eso mismo, te recopilamos todo lo que se está hablando ahora mismo sobre la era HS4 de Harry Styles:

El misterio de 'We belong together'

Durante el día de ayer, se ha estado reportando la aparición de carteles a lo largo de varias ciudades del mundo con el eslogan We belong together y el fondo de un público, el mismo que aparece en el vídeo de su actuación de Forever, Forever.

En ellos, se encontraron algunos mensajes ocultos en las esquinas con los siguientes mensajes que anunciarían que el regreso de Harry Styles es inminente: "It's all waiting there", "Let the light in". "Here we go again" y "See you very soon".

Al mismo tiempo, algunos fans avisaron de la aparición de una página web misteriosa —webelongtogether— que te lleva a un chat de WhatsApp si pinchas en el vídeo de un público viendo un concierto que ocupa toda la página (el mismo que está en la cartelería).

Si escribes algo en este chat, te aparece una respuesta automática con un link que te lleva a un formulario en el que tienes que dejar tu información de contacto para recibir información próximamente.

Según han reportado algunos medios, esta página web estaría asociada a HSHQ —la cuenta de información oficial de Harry Styles— y Sony Music.

Una cuenta atrás

A todo esto hay que añadirle la aparición a principios de año de una página web —harrystylesup.fr— que contiene una cuenta atrás con el título Forever, Forever,la cual finaliza el lunes 19 de enero a las 18:00 horas.

Sin embargo, no se ha podido confirmar si esta web está relacionada con un medio oficial, pero, de ser cierto, podría tratarse de la fecha en la que se anuncie su próximo single bajo este nombre.

¿Gira en 2026 y 2027?

Un rumor que se ha estado propagando es que Harry Styles podría volver a los escenarios en 2026 y 2027.

Según reveló una fuente al medio Deuxmoi, el cantante dará 12 conciertos en estadios en el Reino Unido, actuará en los BRIT AWARDS 2026 y encabezará el cartel de Glastonbury en 2027.

La cuenta de fans HS Updates reportó además que actuaría diez noches en el estadio de Wembley de Londres en 2026 y abriría una nueva residencia en el Madison Square Garden (MSG) con un total de 20 conciertos, cinco más que la anterior en 2022.

Por su parte, el medio Page Six también ha indicado que Harry Styles realizaría su residencia en el Madison Square Garden y que volvería a los escenarios en 2026.

Sin embargo, todo esto son rumores por ahora, así que habrá que esperar a que Harry Styles confirme esta información de forma oficial.