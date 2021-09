"Reivindicar no es un negocio": Las influencers Devermut denuncian una falsa agresión homófoba y las redes responden

Con casi 800.000 seguidores, Marta Cillán y Sara Giménez, conocidas en redes sociales como Devermut, han montado a su alrededor una comunidad feminista y LGTBI para visibilizar al colectivo y, especialmente, al de las mujeres lesbianas. Por ello, que ambas denunciaran haber sufrido una agresión homófoba en Conil extrañó a pocos...

Muy en contra de la homofobia, las dos influencers denunciaron este pasado viernes que habían sido expulsadas de una discoteca en la que habían pasado la noche solo por ser lesbianas. "Nos acaban de echar de La Luna en Conil por bolleras, literal", denunciaban adjuntando imágenes y vídeos en su Instagram de lo ocurrido esa noche en Cádiz.

En uno de ellos se puede ver como unos hombres les pegan manotazos al grupo de mujeres con las que se encontraban las influencers en ese momento. Según ellas denunciaron, todo ocurrió de la siguiente forma: "Después de besarnos y tener a 200 maromos mirando, hemos avisado a los porteros y lo que han hecho es decirnos que quizá habíamos bebido demasiado. Un portero bajito fuertote mazado ha intentado pegarnos, el nivel ha sido fuertote", detallaban en sus redes.

Aunque esto parece un poco surrealista, las agresiones homófobas siguen dándose en 2021. "Estas cosas nos pasan cada día a la comunidad LGBT. No nos habían echado nunca de una discoteca", lamentaban Devermut en uno de sus stories.

"Lo que pasó ayer no es un hecho aislado, ni especial, la única diferencia fue que ayer no decidimos callarnos o mirar para otro lado, y eso nos llevó a que termináramos en la calle a punto de que un puñado de matones nos pegaran", explicaban ambas en un comunicado en su cuenta de Instagram.

Una agresión homófoba falsa

Sin embargo, estas palabras de las influencers no han gustado ni un pelo al club nocturno La Luna, de Conil, donde presuntamente se produjo la agresión homófoba a las influencers. Es por ello que, vista la repercusión de sus declaraciones, desde la discoteca se han visto obligados a demostrar con las grabaciones de cámara que lo denunciado por Devermut es una absoluta mentira.

A través de un comunicado, el club nocturno explicaba que la expulsión de la discoteca no se debió a razones discriminatorias, sino por no respetar las medidas de seguridad Covid, molestar a otros clientes que se encontraban en el local y hablar de malas formas al personal del pub.

Además, junto a estas declaraciones incluían un vídeo en el que se veía como las influencers eran las primeras en increpar a los otros clientes, con codazos y manotazos, mientras uno de los trabajadores del local trataba de calmarlas educadamente.

Las redes responden a la falsa acusación

No es la primera vez que Devermut generan una controversia tan grande como esta. De hecho, muchos usuarios han lanzado cruzadas contras las activistas lésbicas acusándolas de ser tránsfobas y de renegar de la lucha del colectivo trans en favor del lesbianismo y feminismo.

Por ello, las redes sociales han respondido con contundencia a estas falsas acusaciones, calificando a las influencers de mentirosas y culpándolas por capitalizar la lucha LGTBI para sus propios intereses. "Reivindicar no debería ser un negocio", aseguraba uno de estos usuarios.

El youtuber Malbert también ha dedicado unas palabras en su cuenta de Twitter para Devermut, donde las ha tachado de "niñatas inmaduras". "Me parece vomitivo que se use una lucha tan seria como es la homofobia como medio para tratar de justificar tus mentiras y más tú yendo de activista del colectivo. Para tener activistas así, mejor no tenerlos", aseguraba.