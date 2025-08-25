Las relaciones amorosas de Nicki Nicole: de Peso Pluma a Lamine Yamal

Desde 2019, son varios los hombres que se han ganado el corazón de Nicole Denise Cuccose, más conocida como Nicki Nicole. Desde Khea hasta Laminea Yamal, han sido cuatro las relaciones que la autora de Ojos verdes ha confirmado públicamente.

A continuación te dejamos una recopilación de sus historias de amor.

Khea

El romance entre Khea y Nicki Nicole en 2019, aunque breve, fue muy seguido por todos los fans de ambos artistas. La pareja tuvo que poner fin a su romance debido a sus apretadas agendas y, meses después, la atención de los seguidores se trasladó a Trueno. Con quien ha tenido varios enfrentamientos a través de indirectas en sus canciones.

No obstante, Nicki Nicole volvió a ser amiga de Khea y hasta colaboraron en WE LOVE THAT SHIT, tema que forma parte de NAIKI, último álbum de la argentina lanzado en noviembre de 2024.

Trueno

La creación deMamichula con Bizarrap unió mucho a los compatriotas Nicki Nicole y Trueno, tanto, que durante su grabación empezaron a notar que poco a poco se estaban enamorando el uno del otro.

Nicki Nicole y Trueno estrenaron el 24 de julio de 2020Mamichuela, con una frase que no pasó desapercibida "Porque yo soy así, me quiere a mí, dejó a su novio porque era un wannabe". El uso de ese término —utilizado para señalar a alguien que aparenta ser algo que no es— fue rápidamente vinculado a Khea por parte de los oyentes.

La aparente respuesta no tardó en llegar. Un mes después, Khea lanzó Ayer me llamó mi ex, tema que aumentó la tensión detrás de la historia. La canción comienza con una frase que muchos identificaron inmediatamente con la situación: "Ayer me llamó mi ex y me dijo que el novio que tiene ahora es aburrido, que no puede sentir con él lo que sentía conmigo". Si bien el cantante no nombró a nadie directamente, la conexión fue automática entre quienes venían siguiendo de cerca la trama.

Al margen de las indirectas y su talento musical, la pareja formada por Nicki Nicole y Trueno se mostraba fuertemente enamorada en público, hasta tal punto que Trueno le pidió matrimonio a Nicki Nicole, tal y como confesó la rosarina en una entrevista con el youtuber Ibai Llanos, que vio la luz en junio de 2021.

Un compromiso que no se llegó a dar después de un romance de casi tres años, desde mayo de 2020 hasta principios de 2023.

Peso Pluma

Entre comentarios de Instagram y la admiración pública de Nicki Nicole por Peso Pluma, el artista mexicano le ofreció a la de Argentina realizar el remix de Por las noches una canción que había lanzado en solitario el cantante en 2021, pero que tuvo ese esperado remix el 2 de marzo de 2023.

Fue durante el proceso de producción cuando saltaron las chipas y ya les podíamos ver acudiendo juntos a diferentes eventos: desde alfombras rojas hasta el partido de los Lakers que tuvo lugar el 8 de febrero.

El fin del noviazgo llegó en vísperas de San Valentín, cuando, después de la Super Bowl 2024 se viralizó un vídeo de Peso Pluma de la mano con Sonia Sahar en el casino de Las Vegas. El vídeo también le llegó a Nicki, quien no tardó en eliminar sus publicaciones con el mexicano y publicar una historia a Instagram donde daba por finalizada la relación: "Cuanto no te cuidan y cuando no hay respeto… yo ahí no me quedo", sentenció la cantante.

Lamine Yamal

Aunque en junio saltaron todas las alarmas por una posible conexión entre la cantante y el futbolista del Club León — Primera División de México— Nicolás Fonseca, la confirmación de una relación amorosa ha llegado hace apenas unas horas. Pero no con Fonseca, sino Lamine Yamal, quien ha hecho testigos a todos sus seguidores de Instagram del amor que siente por Nicki Nicole.

Aunque ya había especulaciones sobre este romance después de haberles visto estas vacaciones paseando juntos por Mónaco, la confirmación oficial ha llegado con la historia del delantero del Fútbol Club Barcelona. Una foto en la que se les ve muy acaramelados, con una gran tarta encima de la mesa y ramos de rosas, con Yamal colocando su mano sobre la cadera de Nicole.