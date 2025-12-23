"La resaca emocional más grande": Dani Martín da paso a la Navidad con una reflexión sobre sus 10 conciertos en el Movistar Arena

Dani Martín está de lo más orgullo por su logro en el Movistar Arena de Madrid. Después de 25 años de carrera, el cantante se convirtió en el primer artista en llenar una decena de veces el pabellón más importante de la capital en una sola gira.

Tal es el éxito tanto profesional como personal del artista con estos conciertos en noviembre y diciembre 2026, que todo ello lo va a registrar en un disco en directo. Así lo anunció en su última cita en el pabellón madrileño el 20 de diciembre.

Ahora, de cara a la Navidad, Dani Martín vuelve a insistir en la felicidad que le han generado estos 10 conciertos en el Movistar Arena. Lo hace con un teaser de lo que parece que recopilará el nuevo disco, pero también a través de una extensa dedicatoria por redes sociales.

"No somos importantes, nada lo es. Todo pasa, todo se acaba. Ya es solo algo vivido", reflexiona el artista.

Resaca emocional de algo alegre y triste

Así, muestra su euforia tras lo vivido: "Llevo dos años y medio sin beber y me encuentro en la resaca emocional más grande de mi vida. Dos años preparando algo que se esfuma en diez momentos y el hueco de mi sofá es el más profundo del mundo. Lo que no hayas disfrutado cuando toca, ya no existe. Presente, siempre".

El intérprete de Volverá reivindica su papel en el mundo: "Nos vamos de aquí un día y dejamos de ser importantes, así que mejor no aprender a serlo: solo soy un entretenedor, que ya es bastante".

No obstante, diferencia entre su trabajo y su vida personal, que es de lo que ahora quiere disfrutar ahora en Navidad: "La felicidad la tuve esas diez noches, ahora hay que equilibrar la balanza con lo que me gusta: mi hogar, el silencio, comer con quien quiero, que me mimen, que me cuiden, cuidarme, cuidar, inventar cosas creativas, mirar al horizonte y que todo eso tenga la misma masa de satisfacción que lo otro. Tarea difícil después de vivir algo tan apabullante con lo que no contaba. Suerte también seguir viviendo sorprendido"

Por último, Dani Martín reflexiona sobre cómo percibe esta gran experiencia en el Movistar Arena: "Alegre y triste, así me hallo. ¿Podría haber sido mejor? No habríamos sido nosotros porque todos, absolutamente todos, dimos el cien por cien de nuestro corazón. Fui yo mismo todo el rato, 'para mal o para bien', como dijo Rosendo".