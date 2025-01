Resumen y claves sobre la farsa del matrimonio de Chiara Ferragni y Fedez: infidelidad, intentos de suicidio y quién es la amante

Un terremoto vuelve a sacudir a la influencer Chiara Ferragni.

El mismo día que se conocía que la empresaria de 37 años se sentará en el banquillo acusada de estafa agravada por la polémica de los Pandoros, los dulces navideños que puso a la venta con supuestos fines benéficos y por los que se le impuso una multa de más de un millón de euros, la imagen del que había sido un matrimonio idílico quedaba por los suelos.

Era la propia empresaria, que ha levantado un imperio millonario gracias a su imagen en las redes sociales —principalmente en Instagram, donde acumula casi 30 millones de seguidores— la que enviaba un comunicado en el que desvelaba la realidad detrás de los motivos de su divorcio con el rapero Fedez, con el que compartió siete años de amor y tiene dos hijos en común, Leonne y Vittoria.

"No puedo callar más", anunciaba, dispuesta a hablar y confirmarlo todo solo unas horas después de que el paparazzi Fabrizio Corona lo desvelase todo, con el beneplácito de Fedez.

"Viví siete años de una relación en la que amé como amo y sin límites. Amé incluso cuando había muchas razones para abandonar. Minimizar constantemente las faltas de respeto y justificar actitudes equivocadas para proteger a la otra parte, para proteger a la familia, para proteger a la pareja. Porque siempre me consideré la fuerte, la independiente, la que tenía que luchar por todos", contaba.

Una infidelidad desde 2017: sus hijos no habían nacido

Según el relato de Chiara, el rapero le habría confesado la infidelidad estas Navidades."Algún día antes de la Navidad de 2024, Federico me llamó, consciente de hablar conmigo al teléfono, y admitió por primera vez su historia con esta amante que duraba desde el 2017", contaba.

Así, con esta traición mantenida en el tiempo, Fedez habría sido desleal a Chiara antes incluso de que naciesen sus dos retoños. Su hijo Leonne nació el 19 de marzo de 2018, y Vittoria llegó al mundo el 23 de marzo de 2021.

Quién es la amante y por qué Fedez ha querido vengarse

La mujer señalada por mantener una relación paralela con el rapero es Angelica Montini, hija de un magnate italiano que ha hecho de la moda su profesión.

Estudió en el prestigioso Instituro Maragnoni y fundó una marca de ropa y complementos con su nombre. Aunque se pueda pensar que se trataban solo de encuentros esporádicos, parece que su affair secreto durante más de seis años con el rapero era mucho más significativa.

"Ella tenía una relación, pero después de dejarlo se junta con Fedez. Es una hija de papá con padres ricos que frecuenta la alta sociedad milanesa. Ella no quería ser vista con el rapero porque no lo considera a la altura", cuenta el paparazzi amigo de Fedez.

De esta manera, cuando Montini quiso apartarse y zanjar su relación como amantes, Fedez enfureció y quiso vengarse contándole todo a Fabrizio. Chiara lo confirma en su comunicado: "Decidir, junto con su amigo, que se harían públicos más detalles, probablemente para vengar el amor no correspondido de la amante, ha sido verdaderamente bajo".

Angelica Montini, la amante de Fedez | Instagram Angelica Montini

Fedez casi deja plantada en el altar a Chiara

Tan enamorado estaba Fedez de Montini que incluso horas antes de darse el sí, quiero con la influencer la llamó, encerrado en el baño, para decirle que estaba dispuesto a cancelar el enlace. "Te amo, si me dices que lo deje todo, lo dejaré todo". Ella le respondió lo siguiente: "Yo también te amo, pero estoy dispuesta a quedarme al margen".

Ante la negativa de Montini, el compromiso siguió adelante y la pareja se casó el 1 de septiembre de 2018. Esta llamada también la confirma Chiara, que añade que incluso tuvo que aguantar mensajes entre ellos cuando acompañaba a Fedez en el hospital mientras le operaban de un tumor neuroendocrino pancreático.

"Detalles como su llamada a su amante antes de subir al altar diciéndole que una confirmación por su parte sería suficiente para dejarlo todo. O enterarme de sus mensajes hacia ella antes de ser operado mientras estaba en la cama, agarrándome de la mano", asegura.

El intento de suicidio del rapero

Que Montini no quisiera mantener una relación sólida con él supuso un revés emocional realmente grave. Al parecer, el rapero quiso suicidarse por el dolor de este amor no correspondido.

Para Chiara, el golpe fue doble. Todo lo que había entendido como un amor verdadero había sido una farsa."Entendí que lo que había vivido era una burla total, pero sufrí en silencio, rodeada solo de la cercanía de quiénes realmente me aman. Me quedé callada porque quería seguir adelante sin pensar en el dolor que había sufrido y porque tengo dos hijos que escucharán todo lo que sus padres dicen el uno del otro y sufrirán ciertas declaraciones", aseguraba.

Fedez habló de su amante en su podcast

Pulp es el nombre del podcast que Fedez puso en marcha en noviembre de 2024 junto Sr Marra. En uno de sus episodios, en el que tratan temas de numerología y tarot, el músico desvela que una pitonisa acertó cuáles eran los números que marcaban "el carácter cíclico" de su vida: 9, 18, 27 y 36.

"A los 9 años fui abusado sexualmente, a los 18 conocí a una chica e intenté suicidarme por primera vez para una chica, a los 27 conocí a mi esposa. Y finalmente, cuando entro en el año 36 me encuentro no sólo con una chica que me trae cierto tipo de dinámica, sino cuyo apellido es muy parecido al nombre del demonio Moini", contaba.

Unas declaraciones que ahora, con las cartas sobre la mesa, cobran especial relevancia. De momento, Fedez no se ha pronunciado.