¡Rihanna y A$AP Rocky son padres de una niña! La cantante anuncia el nacimiento de su tercer hijo

Rihanna presume de embarazo y deslumbra en el Festival de cine Cannes | GETTY

Decía A$AP Rocky en su entrevista con ELLE que Rihanna y él habían decidido no conocer el sexo de su tercer bebé pero estaba convencido de que sería niña.

"Siento que lo será. Este embarazo es muy diferente a los otros dos. Se nota en la experiencia. Espero que sea niña. Lo necesito", apuntaba acertadamente el rapero.

La intuición no le fallaba al cantante, que charló con la periodista el pasado agosto (un mes antes del nacimiento). Este miércoles la cantante de Barbados ha anunciado en sus redes el nacimiento de su tercer hijo, una niña a la que han bautizado Rocki Irish Mayers. La pequeña nació el sábado 13 de septiembre y ya tenemos la primera foto.

Rihanna decidió hacer pública la noticia compartiendo con sus seguidores una foto de ambas y una imagen de unos pequeños guantes de boxeo de color rosa.

"La primera vez queríamos saber el sexo del bebé. La segunda no quisimos saberlo. Y la tercera, tampoco queremos saberlo hasta, ya sabes... ", aseguraba A$AP Rocky en la citada entrevista.

Los dos artistas tienen otros dos hijos. En mayo de 2022 dieron la bienvenida a su primer hijo, RZA Athelston Mayers, y 15 meses después, en agosto de 2023 recibieron a su segundo hijo, Riot Rose Mayers. Con la llegada de Rocki Irish Mayers, Rihanna y A$AP Rocky ya son familia numerosa.