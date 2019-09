De forma muy sensual recoge la portada de V Magazine a Kate y a Rihanna. En la primera imágen aparece Kate sentada en un sillón de color rosa completamente desnuda y sujetando uno de los pechos de la cantante. Encima de ella se encuentra Rihanna, que lleva un conjunto de lencería muy sexy de color negro y una americana a juego.

En la siguiente fotografía aparece la misma imagen pero viceversa. En esta ocasión es Rihanna quien está sentada en el mismo sillón que anteriormente estaba Kate, también aparece desnuda. Encima de ella está la modelo muy provocativa con un conjunto de lencería del mismo color que portaba su amiga y un chaleco sin mangas.

En el interior de la revista aparecen unas imágenes un tanto sensuales y polémicas de las dos jóvenes. La revista no llegará hasta los quioscos hasta el 28 de febrero, pero ya se han difundido las imágenes de la doble portada así como un vídeo de making off del reportaje. A pesar de que la revista no ha salido a la luz ya está dando mucho de qué hablar.