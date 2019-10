Risto Mejide se 'derrite' con una foto de Laura Escanes y su hija Roma

Risto Mejide y Laura Escanes siguen compartiendo su día a día en las redes sociales tras el nacimiento de Roma, su primera hija.

La última imagen la ha subido el publicista a su perfil de Instagram, donde ha confesado que se muere de amor al ver a su mujer con la pequeña.

"No me mires así, que me derrito", escribe Mejide junto con una fotografía de la influencer con la pequeña envuelta en un pañuelo de porteo, del que parece que no se separa nunca.

Parece ser que Laura Escanes está viviendo uno de los mejores momentos de su vida tras una dura adolescencia en la que sus amigos la traicionaron y difundieron imágenes suyas desnuda.