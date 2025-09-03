Las románticas fotos de Ana Mena y Óscar Casas durante su última cita en Madrid

Tras unas vacaciones de lujo por El Salvador, Ana Mena (28) y Óscar Casas (26) vuelven a ser estar en boca de sus fans por unas románticas fotografías capturadas por la revista Pronto.

Según la publicación, la artista y el intérprete salieron a cenar a un conocido restaurante de Madrid en lo que podría ser una de sus citas más románticas, ya que Ana Mena llevaba en la mano un ramo de flores que le regaló el hermano de Mario Casas nada más encontrarse.

Las imágenes revelan la buena sintonía entre la pareja, que iba agarrada de la mano mientras se hacían caricias.

Casi un año juntos

Ana Mena y Óscar Casas se habrían conocido por la película Ídolos, que se estrenará el próximo 14 de noviembre. Ambos protagonizan esta historia de "adrenalina y amor", tal y como contó la malagueña a su paso por El Hormiguero. Así, habría sido en el set de rodaje donde habría surgido la chispa de su amor. "Estoy superfeliz", dijo ella misma en el programa de Pablo Motos.

Los rumores de su romance llegaron a mediados de diciembre de 2024, cuando se hizo viral una imagen suya dándose un beso en plena calle. La relación se confirmó en junio de 2025, cuando Ana Mena y Óscar Casas decidieron hacer público su amor con publicaciones juntos en redes sociales.