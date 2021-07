Romeo Santos tuvo un romance con Aurah Ruiz

Romeo Santos tuvo una relación con la influencer Aurah Ruiz, después de que esta rompiera con Jesé Rodríguez por primera vez. Así lo ha desvelado ella en su canal de vídeos en Youtube donde ha asegurado que estuvieron viéndose durante mucho tiempo.

En el vídeo, que es una sucesión de preguntas que lanza uno de sus amigos, Aurah Ruiz recibe la pregunta: "¿Cuál de estos chicos crees tú que es más dotado?" a lo que no supo muy bien cómo contestar.

Su amigo, vuelve a tomar la palabra y dice: "Si no lo cuentas tú, lo cuento yo". En ese momento, la canaria se lanza y asegura: "Romeo Santos, lo conozco perfectamente. He estado muchos años viéndome con esa persona". Después añadió: "Como eso ha prescrito y ahora él tiene otra vida, lo confirmo. Fue la primera persona con la que estuve cuando se terminó mi relación con el papá de mi hijo".

El romance, del que no se sabía nada, ha sido toda una sopresa para todos y la influencer cree que Romeo Santos no va a estar muy contento con que haya salido a la luz: "no me va a volver a hablar en la vida por contarlo". De momento, el cantante no se ha pronunciado públicamente sobre el romance desvelado.