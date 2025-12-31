Rosalía despide el año en Río de Janeiro con la modelo Loli Bahia

El plan de Rosalía para despedir 2025 es disfrutar de la fiesta en Brasil. La cantante catalana, que recibió el año en la casa de Los Javis cantando Normal con Diego Ibáñez (Carolina Durante), se ha escapado esta vez a Río de Janeiro junto a la modelo Loli Bahia para vivir un Fin de Año diferente.

La artista, que había visitado la ciudad el pasado 1 de diciembre para presentar su disco LUX ante el Cristo Redentor, ha vuelto para disfrutar de unos días libres sin aparentemente planes laborales en su agenda y con ganas de adentrarse en la localidad carioca y charlar con sus fans.

Ellos han sido los encargados de compartir en redes sociales las imágenes de la cantante, que ha aprovechado para visitar la Favela Rocinha, una de las más grandes y conocidas de Río de Janeiro en la que viven más de 55.000 personas.

También se ha dejado ver en el monumento histórico y religioso Piedra de la Sal, ubicado en el barrio de Saúde y uno de los puntos de referencia para los amantes de la samba y el choro.

En ambos lugares se la ha visto con la modelo francesa Loli Bahia, de 23 años, con la que se le vio recientemente paseando por Madrid y con quien asistió al concierto de Lady Gaga en París.