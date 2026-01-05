Rosalía, entre lágrimas por despedirse de Río de Janeiro: "No me quería ir"

Rosalía despidió 2025 disfrutando del Fin de Año desde Brasil, donde los fans han captado a la artista bailando, disfrutando de las fiestas y de la playa de Río de Janeiro. Además, la cantante no se esconde y también le ha regalado contenido a sus seguidores sobre sus bonitos momentos en el país de Sudamérica.

La vocalista de Dios es un Stalker se mostró junto a la modelo Loli Bahia en la Favela Rocinha y el histórico monumento religioso Piedra de Sal, entre otros lugares. Allí también se unió a la Fiesta de Fin de Año en Río que se celebra cada año en las playas de ciudad, siendo Copacabana la gran protagonista.

Ahora, estas bonitas vacaciones parecen que llegan a su fin, tal y como ella misma ha indicado desde Instagram. La cantante de La Perla ha mostrado su malestar públicamente por irse de Río de Janeiro, y además de compartir imágenes de las maletas y de su despedida ha publicado una imagen llorando por dejar Brasil. "No me quería ir", escribe la catalana.

La intérprete de Con altura deja claro que ha sido un final de año y principio de 2026 inolvidable también con una dedicatoria a esta pequeña aventura: "Río, gracias por todo. No consigo imaginar una forma o un lugar mejor para empezar este año.

Donde bailé, reí, lloré, frené y aceleré, nadé durante un tiempo, dormí poco, escribí algo, hice dibujos, caminé, me perdí y me encontré. Feliz 2026 para todos, agradecido/a y lleno/a de energía. ¡LISTA PARA TODOOOOOO!".

Parece que Rosalía pone punto y final a las vacaciones para embarcarse en su LUX TOUR 2026, con ocho paradas en España y más conciertos por todo el mundo, pasando por Europa, Estados Unidos y Latinoamérica.