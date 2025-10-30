Rosalía, más allá de 'LUX': de su admiración por Björk a su pérdida de la fe "por la masculinidad"

Rosalía está superando todas las expectativas de sus fans conLUX. El pasado 27 de octubre, la catalana estrenó Berghain, una canción con la que abraza el lírico y lo transforma en una experiencia única a través de su videoclip lleno dereferencias a Blancanieves.

Poco a poco vamos conociendo más detalles de lo que será su cuarto disco. Tal y como ha avanzado la propia artista en Popcast de The New York Times, su nuevo disco tendrá 13 idiomas. "Es el resultado de entender cómo funcionan otros idiomas, es también intuición e intentar escribir y ver cómo sonaría en otro idioma", ha señalado. Durante su entrevista, los conductores del pódcast han podido profundizar en otros aspectos de la artista.

Su amistad con Björk

Björk ha sido una de las piezas clave en Berghain. Rosalía ha detallado durante su entrevista en el pódcast como conoció a la islandesa: "Es mi mujer favorita como artista. El ser humano más fascinante que he conocido jamás. Su línea de pensamiento creativa, su forma de conectar las cosas, me pareció extraordinaria", ha explicado.

"Mi hermana dice que no hago pop"

En su charla con Jon Caramanica y Joe Coscarelli, la cantante de Con Altura ha reflexionado sobre unas palabras que le dijo su hermana Pilar acerca de su estilo musical. "Mi hermana dice que mi música no es pop, pero soy pop. No estoy de acuerdo. Quiero pensar que mi música es pop. Tiene que existir otra manera de hacer pop. Björk y Kate Bush están de acuerdo. Necesito pensar que estoy lo estoy haciendo. De no ser así, no estaría teniendo éxito". Sobre el universo pop, Rosalía ha confesado que le encantan Lady Gaga, Beyoncé y Rihanna.

Detrás de este disco, es una realidad que no conocemos cuando presupuesto ha manejado la artista. No obstante, la cantante ha señalado que "si quieres un álbum de Rosalía, tienes que pagar por ello".

"He perdido la fe en la masculinidad"

Los presentadores del pódcast haciendo mención a que "hay un villano en el álbum", haciendo a su vez alusión a La Perla, una canción con la que Rosalía expresa su decepción ante el desamor. "La decepción local/Rompecorazones nacional/Un terrorista emocional/El mayor desastre mundial/Es una perla, nadie se fía/Es una perla, una de mucho cuidao'", apunta este tema que estará incluida en LUX. Frente a esto, Rosalía ha sido tajante: "He perdido la fe en la masculinidad".

Estas declaraciones contrastan con las que hizo Rosalía en la casa de Ibai Llanos en 2023, cuando estaba con Rauw Alejandro, afirmando que "tenía la fe perdida" hasta que fue conocerle y le cambió su visión.