Rosalía recita un poema solidario con Palestina y Sudán junto a otros famosos

Rosalía asistiendo a un 'show' de moda en Nueva York | Getty Images

Rosalía vuelve a pronunciarse en solidaridad con Palestina, pero esta vez en forma de poesía. La catalana ha participado en un vídeo publicado por Mustafa, un cantante canadiense, donde varios famosos recitan versos solidarios por Palestina y Sudán.

Entre otros, participan Shawn Mendes, Lewis Hamilton, Jeremy Allen White y Rosalía, quien trabajó con Mustafa en dos canciones de su álbum Dunya. Así, lejos de lo que comentan algunos usuarios en redes sociales, el vídeo es verídico y no está realizado con inteligencia artificial. De hecho, Shawn Mendes ha compartido la publicación en su perfil oficial de Instagram.

"Las palabras aquí son de poetas muertos de Sudán y Palestina, muchos de ellos asesinados antes de tiempo", explica el canadiense en la descripción del vídeo. "Este es un centón que hicimos para ellos, por lo que dejaron atrás. Un centón es un poema compuesto íntegramente de versos tomados de otros poemas".

Mustafa y la poeta Safia Elhillo dieron forma al texto, pero quisieron contar con algunos rostros conocidos para dar mayor difusión a su mensaje. "Está recitado por estos hermosos artistas que tengo el privilegio de conocer, los cuales respondieron a mi llamada de inmediato". De fondo, suena la música del compositor británico Blood Orange.

El poema que recita Rosalía

Rosalía, que aparece la tercera en el vídeo, recita unos pequeños versos:

"I never forsook my homeland: the land of ultimate beauty

I am from there. I am

from here.

I am not there and I am

not here".

La traducción al español sería:

"Nunca abandoné mi patria: la tierra de la belleza última.

Soy de allí. Soy

de aquí.

No estoy allí y no estoy

aquí".

Tercera edición de Artists For Aid

"Visita artistsforaid.org para donar ayuda a ambos países y recibir los detalles del livestream de nuestro espectáculo", escribe Mustafa. El 10 de enero, Artists For Aid celebrará su tercer concierto con Clairo, Omar Apollo y Shawn Mendes como parte del cartel. El evento estará presentado por Bella Hadid y Pedro Pascal.

Las donaciones "se repartirán equitativamente entre Palestine Children's Relief Fund y Sudanese American Physicians Association para apoyar su vital labor humanitaria".