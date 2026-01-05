Rozalén se pronuncia sobre su parón en la música: "Vamos a descansar y a ver cómo late el cuerpo"

Después de un éxito rotundo con sus tres conciertos en la sala Galileo Galilei para cerrar 2025, Rozalén se tomará un merecido descanso este 2026.

Así lo anunció la artista hace unos meses: "Voy a parar, a reflexionar, a masticar y a digerir todo lo que me ha ocurrido en todos estos años [...] A todo el trabajo estoy diciendo Que no, que no, como en la canción".

Ahora, con este nuevo año recién comenzado ha sido con Europa Press con quien la artista ha detallado su decisión de alejarse un tiempo de la música. "Me despido para descansar un poquito, que creo que todos lo necesitamos", ha expuesto.

Asimismo, la de Albacete ha desmentido que vaya a ser un adiós definitivo, pero no sabe cuánto tiempo va a estar alejada del mundo de la música: "Vamos a descansar y a ver cómo late el cuerpo".

"Es normal, lo decimos porque hay mucho vínculo con la gente y que sepan que si no aparezco es por esto", ha detallado Rozalén, quien deja claro que prioriza la salud ahora mismo.