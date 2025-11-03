Los rumores que apuntan a que Karol G y Feid han cortado su relación

Hay parejas en el mundo musical a las que los fans les cogen especial cariño, y una de ellas es la formada por Karol G y Feid.

Los artistas comenzaron una relación después de su primera colaboración en el tema Friki en 2021, y desde entonces han demostrado que su amor evolucionaba tan bien como sus respectivas carreras musicales.

De hecho, lo que más destacaba de los colombianos era el apoyo constante el uno al otro, tanto en sus proyectos musicales y en los propios conciertos como en redes sociales, donde eran casi los primeros en comentarle los post al otro.

Y precisamente ha sido esto último lo que ha desatado las dudas de una posible ruptura: desde hace un tiempo los artistas no aparecen juntos en momentos relevantes, y tampoco celebran los éxitos del otro en comentarios de redes sociales.

La fiesta de Halloween, un antes y un después

Los rumores se dispararon con el nuevo proyecto de Karol G como imagen de la marca Diesel. La artista compartió una impresionante sesión fotográfica de lo más comentada en Instagram, pero entre los halagos no se encuentran los de Feid.

Y la fiesta de Halloween fue lo que ha sentenciado la relación para el público. El intérprete de LA INOCENTE ha subido varias imágenes disfrazado por Halloween, bailando y disfrutando con amigos, pero ni rastro de Karol G, ni en las imágenes ni en comentarios.

De momento no hay confirmación oficial de la posible ruptura después de una relación de alrededor de cuatro años, pero lo que está claro es que han cogido cierta distancia de cara al público.