Las rupturas más sonadas de 2022: de la de Shakira y Piqué a la de Harry Styles y Olivia Wilde

Sentimentalmente hablando, son tres las historias de desamor que han marcado, y mucho, este 2022: la tormentosa separación de Shakira y Piqué; la mediática ruptura de Tamara Falcó e Íñigo Onieva; y el no confirmado distanciamiento entre Aitana y Miguel Bernardeau.

Pero ha habido más… Hacemos un repaso de las rupturas más sonadas en estos doce meses en el mundo de la música y que han caído como un jarro de agua fría entre los que vivían con ilusión esas historias de amor que creían eternas.

“No fue culpa tuya ni tampoco mía”, ¿o sí?

Estuvieron casi 12 años juntos, pero el 4 de junio, Shakira anunciaba que Gerard Piqué y ella ponían punto final a su relación de amor.

La noticia no pillaba de sorpresa pues ya hacía semanas que se venía especulando sobre esta ruptura: el jugador del Barça ya había abandonado la casa que compartía la pareja junto a sus dos hijos, Milán y Sasha, y algunos periodistas apuntaban a que él ya tenía una nueva relación.

Poco tiempo tardaría en confirmarse que, efectivamente, Piqué tenía una nueva pareja, Clara Chía, una joven estudiante de publicidad de 23 años a la que habría conocido en un bar de copas con la que ya deja ver en público, con la que ha protagonizado algunas románticas escapadas y con la que dicen planea casarse.

Por su parte, Shakira, herida y traicionada, ha sabido sacarle partido a este complicado final volcando en la música su ira y su desilusión. Ya el 22 de abril publicó Te felicito, junto a Rauw Alejandro. Conocida la noticia de su ruptura y el por qué, fue más que evidente que las mentiras y deslealtades del futbolista son la razón de ser de su letra. La canción se convirtió en uno de los grandes éxitos del verano.

El 19 de octubre, la de Barranquilla publicó el que sería el golpe definitivo a su expareja: Monotonía. La canción, en colaboración con Ozuna, es una perfecta dramatización del final de su historia de amor con Piqué: “De repente ya no eras el mismo / Me dejaste por tu narcisismo / Te olvidaste de lo que un día fuimos”.

Separada del padre de sus hijos, Shakira quiere volver a Miami con su familia, amigos y compañeros de profesión. Una decisión que se ha traducido en un largo proceso judicial para llegar a un acuerdo sobre sus hijos, con quien finalmente Shakira pondrá rumbo a EEUU el 1 de enero de 2023.

Un secreto comienzo, un misterioso final

En noviembre lo contó en exclusiva la revista Semana: Leiva y [[LINK:TAG|||tag|||5f528018a03f7f12cedd7fd7|||Macarena García ]]habían terminado su relación después de ocho años juntos.

Con la discreción por bandera, antes, durante y después, la actriz y el músico eran una de las parejas más consolidadas del panorama artístico, aunque nunca hablaron sobre ello ni hicieron alarde de su romance en público.

Solo hubo una excepción a la estricta discreción con la que llevaban su historia: en los Goya de 2018, el artista subió a recoger su premio a la Mejor Canción por La llamada y le dedicó a su “compañera de camino” un contundente “te quiero” desde el escenario.

El compromiso estalló por los aires

Al otro lado del Atlántico la ruptura de Belinda y Christian Nodal, dos estrellas de la música en México, conmocionaron a todo el país.

Su historia de amor comenzó cuando los dos coincidieron como coaches del talent show La Voz en 2019. La pasión les desbordó: se dedicaban intensos mensajes de amor en redes, presumían de la intensidad de sus sentimientos en cualquier auditorio, se tatuaron el cuerpo por amor e incluso llegaron a prometerse.

Unos días antes de San Valentín, Belinda y Nodal anunciaron su ruptura y pidieron discreción a los medios asegurando que no iban a dar más explicaciones. Aún hoy, la polémica persigue al final de esta historia y las acusaciones entre ellos no han dejado de acaparar titulares.

10 años de relación y una hija en común

La pareja formada por la cantante Nika y el modelo Jordi Rosell —que además habían formado la banda musical Munik— puso fin a su amor tras 10 años de relación y una hija en común, Stella Rose.

“Siento la necesidad de compartir que @jordirosello_ y yo no somos pareja desde julio del año pasado. En ese proceso tan difícil y duro para todos por todo lo que esa decisión conllevó, siempre hemos mirado y priorizado el bienestar de Stella Rose , que para nosotros es lo más importante y precioso de nuestras vidas”, escribía la exconcursante de Operación Triunfo en su Instagram más de seis meses después de la ruptura.

Ahora Nika vive volcada en su hija, en su música y en sus clases de yoga que le sirven para encontrarse después de unos duros meses tras el fallecimiento de su madre y la separación de su pareja.

¿Un largo duelo?

La cantante y actriz Angy Fernández y Jaime García llevaban siete años de feliz relación, pero en junio la actriz anunció su separación en redes con una dura confesión: "¿Cuánto dura el duelo de una ruptura amorosa?".

"Voy a buscar en Google algo que no me va a aclarar nada, pero lo busco igual. Se pasa bastante mal, como ya sabréis. Solo espero que no me dure 2 putos años", continuaba haciendo público su desconcierto en esa nueva etapa en la que tenía que aprender a rehacer su vida sola.

La ruptura al más puro estilo Hollywood

La polémica siempre acompañó a la pareja formada por el famoso cantante Harry Styles y la actriz y directora Olivia Wilde.

La historia de amor entre la estrella de la música y protagonista de House comenzó en 2020, cuando se conocieron en el rodaje de Don't Worry Darling, en la que Styles se puso a las órdenes de ella.

El estreno de la película en el Festival de Venecia fue de lo más controvertido por la no presencia de la protagonista, la actriz Florence Pugh, debido a la mala relación con la directora. La culpa parecía estar en los celos profesionales y sentimentales a cuenta de Styles, con el que podría haber tenido una relación antes que Wilde.

En noviembre Styles y Wilde rompieron y, aunque ellos nunca han confirmado nada, según su círculo cercano, el motivo fueron sus apretadas agendas y las obligaciones maternales de Wilde, que tiene dos hijos con su anterior pareja, el actor Jason Sudeikis.

La primera y la última

Durante la promoción de La última, la serie de Netflix protagonizada por Aitana y Miguel Bernadeau que se estrenó el pasado 2 de diciembre, la reservada pareja desveló algunos de los secretos de su relación y no mostró reparos en dedicarse mutuamente palabras de cariño y admiración.

Es por eso que la noticia de su ruptura, anunciada en exclusiva por la revista Lecturas el 14 de diciembre, dejó a los seguidores de la dulce pareja en estado de shock.

Y aunque ninguno de los dos ha entrado a confirmar ni desmentir la noticia, fue la propia Aitana la que apenas 24 horas después, sin hablar explícitamente, dejaba claros indicios de que el actor y la cantante ya no vivían juntos y su historia de amor se había terminado.