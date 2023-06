Rayden: por qué se retira de la música, su nombre real, su hijo y su pareja

Rayden es uno de los cantantes más consagrados del panorama nacional, por eso Sebastián Yatra no ha perdido la oportunidad de contar con él como su asesor en La Voz Kids, donde lo ayudará a formar y escoger en las batallas a las mejores voces.

El artista madrileño tiene una larga y amplia carrera: empezó en la música en el año 2002, con tan solo 16 años, empezó a hacer música con sus amigos y en 2003 se unió al grupo A3bandas. En el año 2006 daría el salto a las Batallas de Gallos y se convirtió en el ganador del mundo de la Red Bull ese mismo año.

En 2010 fue cuando comenzó su carrera musical en solitario, que ha durado más de una década, y nos ha regaado grandes éxitos como Haz de Luz, Matemática de la Carne o Calle de la Llorería, tema con el que se prensentó a la primera edición del Benidorm Fest como candidato a representar España en Eurovisión 2022.

Después de una larga y fulgurante trayectoria profesional, el artista ha decidido alejarse para siempre de los escenarios y dedicarse a la escritura, así lo anunciaba el mismo en una rueda de prensa en el mes de marzo.

Su faceta como escritor

El acercamiento de la mujer cáctus y el hombre globo ha sido la novela que ha llevado al cantante a tomar esta decisión de dejar la música, entre otros.

El libro fue todo un éxito incluso antes de su lanzamiento oficial, y en la preventa consiguió agotar todos los ejemplares en un solo día.

El autor cuenta con otros tres libros en el mercado: Herido Diario (2015), TErminAMOs y otros poemas sin terminar (2016) y El Mundo es un gato jugando con Australia (2019).

Su hijo, el motivo por el que se retira de la música

Pero su vocación por la escritura no es el único motivo que ha llevado a Rayden a tomar esta decisión.

"No quiero volver a tirarme 20 días lejos de mi hijo en mi vida. No quiero pasar tanto tiempo fuera de mi casa. Nada es tan importante: ni nosotros somos tan importantes", contó el artista en una entrevista con El País, asegurando que se despedia de “los discos, de las canciones y de los escenarios para siempre”.

Respecto a las giras, también lo tiene muy claro: "No quiero arrastrarme por los festivales. Ahora que estoy en mi mejor momento puedo elegir, y elijo desengancharme”.

"Esto es definitivo. No voy a volver dentro de un tiempo con otra formación o a anunciarme en solitario. No, no, no. Mi carrera musical se acaba en agosto de 2024. No voy a arrastrar al muerto. Quiero ser honesto", añadió tajante.

Su hijo Diego tiene ya siete años y le llama pequeño torbellino, como la canción que le dedicó hace cinco años.

Su nombre real

En la vida real, Rayden se llama David Martínez Álvarez, y la elección de su nombre artístico -que le ha acompañado durante toda su carrera musical- no fue un quebradero de cabeza.

"No sabía cómo ponerme y mis amigos dijeron lo de Rayden y así se quedó", contó en una entrevista con El Diario de Sevilla. "Por aquel entonces Violadores del verso era lo más escuchado y pensé que si su nombre estaba aceptado, nadie se llevaría las manos a la cabeza".

Su pareja, la mocatriz Beatriz Fernández

Modelo, cantante y actriz, así es Beatriz Fernández la novia de Rayden, de 33 años.

A David le gusta hacer bonitas descripciones de su chica en Instagram, que son declaraciones de amor en toda regla.

"A mí la lotería me tocó hace más de medio año. Ahora el regalo no sé ni cómo envolverlo. Tiene 31 años, una niña que se le sale por los ojos, una competición insana conmigo por ver quién lleva más anillos, le queda mejor mi ropa que a mí y acaba de descubrir hace poco que no necesita a nadie para ser alguien en la vida. Qué bonito y qué afortunado me siento de que decida compartirla conmigo", escribió en su perfil en las navidades del año pasado.

Ahora, con motivo del su cumpleaños, ha vuelto a sacar a relucir todas sus virtudes.

Pero Bea no se queda atrás: a la artista también le encanta responder con fotos y textos largos a su novio, y es que parece que están hechos el uno para el otro.