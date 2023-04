Sabrina Carpenter cancela un concierto a pocas horas de empezarlo por amenaza de bomba

La noche del martes 11 de abril Sabrina Carpenter canceló su concierto en Portland a unas pocas de comenzar el show.

La cantante, muy costernada, subió a sus redes sociales un comunicado a redes sociales dirigiéndose a sus fans explicando que el concierto no podía seguir adelante y que iban a reubicar la fecha, pero no expresó el motivo de la cancelación.

"Portland, no sabes cuanto se me rompe el corazón, esta es la última cosa que quería hacer pero debido a circunstancias imprevistas no podremos actuar esta noche", expresaba la intérprete de Emails I can't send.

"Os reembolsarán - los reembolsos llegarán a vuestro punto de compra, y estamos haciendo lo mejor para reubicar la fecha más tarde. La avenida cierra por a tarde-noche, por favor tened cuidado y llegad a casa seguros", escribía la cantante preocupada.

El departamento de Policía de Portland ha confirmado recientemente a la revista Rolling Stone que el concierto fue cancelado por amenaza de bomba en la avenida en la que iba a tener lugar el evento.

El teniente Nathan Sheppard confirmó al medio que el recinto en el que se iba a celebrar el concierto (Crystal Ballroom) recibió una llamada anónima de una persona afirmando que iba a volar por los aires la avenida.

Ante tal aviso, la opción más sensata era cancelar el concierto, aunque fuese in extremis e intentar sembrar el pánico lo menos posible.

Los fans de la artista se han quedado el shock al enterarse, y les ha generado mucha preocupación la situación de Sabrina, pues les ha recordado a la que vivió Ariana Grande en Manchester. También han comprendido el motivo por el que no especificaron la cancelación del concierto: para que no entrasen en pánico.