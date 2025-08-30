Sabrina Carpenter se pronuncia sobre la polémica portada de su disco: "A mis padres les encantó"

Este 29 de agosto, Sabrina Carpenter ha estrenado su nuevo álbum de estudio, Man's Best Friend, donde la estadounidense de 26 años recurre al erotismo erótico para hablar de las contradicciones inherentes al amor y al sexo. Esta idea está presente en todas las canciones del proyecto, pero también en la portada.

Cuando la cantante desveló la imagen principal del disco a mediados de junio, los usuarios en redes sociales desataron un agitado debate sobre la auto-sexualización, el deseo masculino y la liberación femenina.

En la portada, Carpenter aparece de rodillas con un vestido negro y tacones ante una figura masculina que le agarra del pelo. La posición de su cuerpo, la representación del hombre y el título del disco —que significa "la mejor amiga del hombre"— generó una pregunta: ¿plantea la artista un alegato sobre la liberación sexual a partir de la ironía o está llevando la cosificación al extremo para satisfacer la mirada masculina?

Ahora, debido al estreno del álbum, la propia estadounidense ha explicado qué significa para ella la portada de su disco, y lo ha hecho en una entrevista para CBS Mornings.

"Entre mis amigos y mi familia ni siquiera fue tema de conversación"

"Creo que ustedes necesitan salir más", ha empezado diciendo sobre la polémica. "Me sorprendió porque, entre mis amigos, mi familia y las personas con las que siempre comparto primero mi música y mi arte, ni siquiera fue tema de conversación. Fue como: es perfecto para lo que es el álbum y lo que representa".

Y ha seguido: "Para mí, todo en esa imagen se sentía totalmente opuesto a la idea del fin del mundo. […] En ese momento, [la gente] no había escuchado el proyecto. No me conocen, no conocen mis intenciones. No conocen las historias que estoy contando".

Carpenter ha asegurado que intenta estar tranquila cuando se desatan polémicas de este tipo: "Trato de tomarlo con calma. Sé que mis fans, que sí me conocen y conocen a la persona detrás de la música, ven esa foto y saben exactamente lo que es. Y la gente que no sabe quién soy, claro que ve esa foto y dice algo como: '¿Dónde están sus padres?'… ¡Mis padres en realidad vieron la foto y les encantó!".

El significado de la portada

Aparte de pronunciarse sobre la polémica, Carpenter también ha querido exponer su interpretación de la portada de Man's Best Friend, aunque asegura que es algo "totalmente" abierto a la interpretación de cada uno. Para ella, consiste en "es estar dentro del control, estar dentro de tu falta de control y de cuándo quieres tenerlo".

"Creo que, como mujer joven, eres tan consciente de cuándo estás en control como de cuándo no lo estás. Pienso que algunas de esas son decisiones, y para mí todo este álbum trataba sobre la humanidad de permitirte cometer esos errores, de saber cuándo te estás poniendo en una situación que probablemente terminará mal, pero que te va a enseñar algo", zanja.