Salma Hayek explica su desastroso intento de ponerse relleno en los labios

Hace años que Salma Hayek se convirtió en un sex symbol, y sus 53 años no le han rebajado ni un poquito el poder de seducción. Ella misma ha asegurado el multitud de ocasiones que nunca ha pasado por quirófano, ya que ni su cuerpo ni su edad la acomplejan lo más mínimo, todo lo contrario.

Sin embargo, la actriz quiso probar algo nuevo para mejorar el aspecto de su personaje en la película 'Like a Boss', en la que interpreta a una joven pelirroja llamada Claire Luna. La mexicana se planteó la idea de rellenar sus labios con bótox para dar resaltar su apariencia, tal y como ha revelado en una entrevista con InStyle.

"Al principio, el papel era de una mujer muy directa y empresaria. Quería probar el bótox e inyectarme relleno en los labios, algo que jamás he hecho", explicó. Sin embargo, fue su dermatólogo el que le advirtió de las posibles consecuencias, ya que si la actriz no estaba acostumbrada a los retoques puede que el resultado le pareciese demasiado abrumador. "No sé si vas a estar contenta porque te va a doler mucho", le dijo. "Bueno, vamos a intentarlo", le respondió Salma.

"Puso la primera aguja en mi boca y de inmediato dije 'no olvídalo'". Pocos segundos le hicieron falta a la actriz para darse cuenta de que el mal trago del tratamiento no valía la pena. Consiguió más volumen para sus labios gracias a unos dientes postizos que utilizó para el rodaje.

Además, la actriz siempre ha sido una gran defensora de la naturalidad, sin retrasar el paso del tiempo."Mi madre siempre me demostró la importancia de envejecer con gracia. Nunca la vi a ella o a mi abuela tener miedo a envejecer. Y por eso yo tampoco tengo", explicó.