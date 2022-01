El mítico salón de baile donde se grabó 'Easy on Me' se pone a la venta

Adele en el videoclip de 'Easy On Me'. // YouTube

Sí, el gran salón de baile rojo que vimos en el videoclip de Adele, Easy on Me, se ha puesto a la venta por la módica suma de 3,82 millones de euros. Una ganga, ¿verdad? La inmobiliaria Engel & Völkers es quien se encarga de la gestión de la venta y seguro que interesados adinerados no le faltarán.

La edificación se encuentra en Montreal, Canadá, en la localidad de Sutton, justo con la frontera con Estados Unidos. La finca cuenta con 70 hectáreas, ¡con seis edificios! 14 baños, diez habitaciones, capilla, un edificio agrícola, viñedo y hasta una casa señorial con una torre incluida. Incluso dispone de una residencia que su construcción data de 1846.

Adele y la polémica de Las Vegas

Fue hace unos días cuando Adele anunciaba la cancelación (sin saber las nuevas fechas aún) de su residencia en Las Vegas, en Estados Unidos. La cantante tenía previsto estrenar el 21 de enero, pero no ha podido ser debido a complicaciones en la producción y a buena parte de su equipo enfermos por Covid.

La polémica también ha estallado debido a las declaraciones de la productora, que asegura que trabajar con Adele fue, cuanto menos, "una pesadilla", según informaron fuentes del The Daily Mail.

Por otro lado, varios responsables de la escenografía del show comentaron que Adele no habría querido formar parte de las decisiones creativas, después de un incidente con una piscina, a la cual consideraba "un estanque viejo", según The Sun.