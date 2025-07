Samantha Hudson y La Joaki alzan la voz por los derechos LGTBIQ+ en el Orgullo 2025

La celebración del Madrid Orgullo (MADO) 2025 ha sido todo un éxito de asistencia en su nueva edición, con miles de personas abarrotando las calles y cada concierto planteado por la organización de uno de los eventos más destacados del año en la capital.

Unas jornadas que, además, en 2025 han recordado las dos décadas de matrimonio igualitario en España bajo el lema 20 años de amor, con el que han recordado la consecución de un derecho que hoy en día se ha normalizado.

Una reivindicación histórica que servido como argumento para que algunas de las personalidades invitadas a los eventos, como la celebrity Samantha Hudson o la cantante La Joaki, se hayan manifestado acerca de cómo ven actualmente la situación de la comunidad LGTBIQ+.

"No es casualidad que la violencia contra nuestro colectivo vaya en aumento cuando tenemos a la derecha y a la ultraderecha de este país haciendo todo lo posible por atentar contra nuestros derechos y nuestras libertades", ha indicado la Hudson sobre el escenario, asegurando que se están "recortando las pocas leyes que nos amparan y nos protegen".

Por su parte, la cantante argentina La Joaki no ha tenido reparos en asegurar que "el único lugar en el que no me han juzgado por ser La Joaki, por ser Joaquina" ha sido mientras la arropaba la comunidad gay. "No me voy a poner dar un discurso que no me compete porque sería apropiación emocional, ha indicado, aunque sí ha querido mandar un contundente mensaje: "Les voy a agradecer por compartirme su reino, por dejarme ser. Por personas como ustedes, mi hija va a tener un lugar y no la van a sentenciar por quien es".