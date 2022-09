Santi Millán se pronuncia sobre su vídeo sexual filtrado

El revuelo mediático que se formó cuando el pasado mes de junio se filtró en la red un vídeo sexual del presentador Santi Millán abrió un debate muy importante.

Se trataba de un delito contra su honor, su intimidad y su propia imagen y cualquiera que lo compartiese sería cómplice. Pero las redes sociales son implacables y durante días el asunto estuvo coleando. ¿Era una infidelidad?, ¿mantenía Santi Millán una relación abierta?

Su mujer, Rosa Olucha, fue la encargada de defender a su marido con unas contundentes palabras. Eran un matrimonio abierto, así que no existía traición alguna.

Ahora, con la cabeza fría tras el revuelo mediático, Santi Millán se ha pronunciado sobre el asunto en la presentación de la nueva temporada de Got Talent, donde ha atendido a los medios.

"Yo lo llevo bien. Tengo una edad ya. Creo que esto es muy anecdótico, no solo en mi vida, sino en la de cualquiera. No le demos una importancia que no la tiene", decía antes de confirmar que puso el asunto en manos de profesionales y que espera que se haga justicia aunque sea tarde.

"Estoy trabajando con mi abogada, por supuesto. Aquí el único problema es que las cosas no son de hoy para mañana. Cuando salga la sentencia igual han pasado tres o cuatro años", dijo.

La mujer de Santi Millán, Rosa Olucha, se pronuncia: "No tenéis que sentir pena" // GTRES

Las palabras de su mujer tras la filtración

Lejos de parecer enfadada o decepcionada con su pareja, Olucha confirmó poco después del revuelo que el matrimonio mantenía una relación abierta.

"No tenéis que sentir pena ni apoyar a nadie. Yo no soy una víctima y aquí no hay bandos ni propiedades. Ni él es mío ni yo soy suya. Para los que no lo sepan (y ya lo siento), existen muchos tipos de familia. En la nuestra, la LIBERTAD, el RESPETO y la TOLERANCIA son los pilares sobre los que hemos construido este proyecto. Hemos caminado muuucho kilómetros juntos y muuuuchos separados, hemos tropezado mil veces, hemos hablado cuando ha hecho falta, hemos cambiado el ritmo cuando nos hemos cansado y de momento, ni tan mal", decía a través de cinco contundentes stories que publicó en su cuenta de Instagram.