Los seis viajes de Aitana y Plex: lo que cuenta la cantante en la felicitación al streamer

Aitana y Plex están viviendo uno de sus viajes más especiales. La cantante y el streamer se encuentran con amigos en Islandia, donde este sábado 20 de septiembre celebraron el 24 cumpleaños del joven.

La pareja se encuentra en uno de los destinos favoritos de la cantante, quien para felicitar a su chico no dudó en abrir su álbum de fotos más personal y compartirlo con sus seguidores.

"feliz cumple daniel :)"i, escribió al compartir 20 imágenes muy especiales en las que muestra los seis viajes que han hecho desde que empezaron los rumores de relación.

Islandia es su sexto destino juntos después de coincidir en Japón cuando en teoría aún no eran pareja; volverse a ver Republica Dominicana y encontrase de nuevo en Nueva York.

En uno de esos destinos debió saltar la chispa porque la relación se confirmó en junio en Ibiza. Aitana celebró allí su fiesta de cumpleaños y compartió en redes una imagen con Plex antes de que la imagen saliese en la prensa del corazón. El penúltimo viaje fue a Bali, donde pasaron el verano con amigos y familiares tras el fin de la Metamorfosis Season de Aitana.