Selena Gomez se casa con Benny Blanco: vestido, invitados y todos los detalles de la boda

Tal y como apuntaban los rumores, Selena Gomez y Benny Blanco han celebrado su ceremonia matrimonial el sábado 27 de septiembre, cuando por fin se han dado el 'sí, quiero' tras dos años de relación y uno de prometidos.

La boda se ha celebrado en el vivero Sea Crest Nursery, ubicado en Santa Bárbara (California) con 170 invitados, entre los que destaca la presencia de Taylor Swift como amiga de la novia. Entre amigos y familiares, otros asistentes han sido los compañeros de la actriz en la serie Solo asesinatos en el edificio: Steve Martin, Martin Short y Paul Rudd. Según Vogue, otros asistentes han sido Paris Hilton, Ed Sheeran, Ashley Park y David Henrie.

La confirmación de su enlace ha llegado por parte de la propia Selena Gomez, quien ha compartido una galería de fotografías en su cuenta de Instagram donde revela la apariencia de su vestido de satén, el ramo de lirios, el esmoquin negro de Benny Blanco o sus anillos. En 12 horas, la publicación acumula 12,5 millones de 'me gustas'. Ambos se han vestido de Ralph Lauren, mientras los pendientes de Gomez son de Tiffany & Co.

Cómo y cuándo se conocieron

Selena Gomez y Benny Blanco se conocían desde mucho antes de empezar a salir. La pareja tuvo su primer encuentro hace más de una década gracias a coincidir en la música, ya que el productor trabajó codo a codo con la actriz de Emilia Pérez en las canciones Same Old Love y Kill 'Em with Kindness, del disco Revival (2015).

El estudio volvió a unirles en 2019, concretamente en el videoclip de I Can't Get Enough. Allí, el productor apareció vestido con un disfraz de oso. Cuatro años después, trabajaron juntos en Single Moon (2023), momento en el que parece que saltó la chispa entre ellos.

Tras ello, la artista, que había notado la química entre ellos, se lanzó y le invitó a cenar. Sin embargo, Benny aceptó, pero sin conocer el verdadero propósito de esa cita. No obstante, antes de la cena, le pidió que le acompañara a un evento con amigos. Fue durante ese día cuando ella le dejó caer su propósito. "¿Qué? ¿Estamos en una cita?", expresó él, confundido.

Dos días después se dieron su primer beso, y esta vez fue el músico quien se lanzó, entendiendo ya que a ella le gustaba. A partir de ahí fue teniendo cada vez más presencia en la vida de la estadounidense.