Selena Gomez desvela que sufre artritis por lupus y habla de sus planes de boda con Benny Blanco

Selena Gomez siempre tiene cosas que contar. La estadounidense no solo es cantante, sino que también brilla como actriz y empresaria, ya que en 2019 fundó la marca de cosmética Rare Beauty. Sobre ello ha hablado en su entrevista para el pódcast Good Hang with Amy Poehler, donde este martes 9 de septiembre ha revelado que sufre artritis por lupus.

"Tengo artritis en los dedos debido al lupus"

Durante su conversación, la estrella de 33 años ha comentado que la rigidez que sufre en sus manos tuvo un impacto directo en la forma de empaquetar los productos de su empresa. "Tengo artritis en los dedos debido al lupus. Recuerdo que antes de la marca, intentaba abrir una botella de agua y me dolía muchísimo antes de tomar la medicación adecuada", ha explicado.

A raíz de esta situación, Gomez quiso generar un impacto positivo: "De alguna manera, hicimos que los productos fueran fáciles de abrir, y luego nos dimos cuenta de que, en cierto modo, tienen que ser así. Empezamos a crear cada producto con la intención de que fuera útil para cualquier persona con problemas de destreza", ha asegurado.

"Sé que puede parecer poca cosa, pero en realidad no lo es, porque usar los productos es realmente muy útil para cualquier persona, a cualquier edad. Queremos que sean fáciles y accesibles, porque es importante para mí y siempre lo ha sido", ha añadido la actriz, cuya empresa alcanzó una valoración de dos mil millones de dólares en 2024, según apunta People.

Su compromiso con Benny Blanco

Aparte de su entrevista con la actriz Amy Poehler, Selena Gomez también ha sido la protagonista de otro programa este 9 de septiembre: The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

Uno de los momentos más delirantes de su encuentro ha sido cuando Steve Martin ha dado por hecho que la cantante está comprometida con otro cantante que no es Benny Blanco... "Estamos muy emocionados porque amamos a esta chica. Y amamos a su prometido, Bad Bunny", ha bromeado, a lo que Gomez ha respondido con el nombre de su pareja real. "Son dos personas diferentes", ha comentado entre risas.

Aparte del chiste, la estadounidense ha desvelado que su compromiso está siendo "increíble": "Soy muy afortunada. Está yendo genial. Estoy muy emocionada". Sin embargo, la fecha de su boda con Benny Blanco sigue siendo una incógnita. Lo que sí parece saberse es que los cómicos Steve Martin y Martin Short están invitados a la boda. "Martin es el portador de anillos", ha dicho Gomez en un ambiente protagonizado por el humor.