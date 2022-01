Selena Gomez, sobre el impacto de las redes sociales en su autoestima: "Instagram se convirtió en todo mi mundo"

Selena Gomez se ha convertido con el paso de los años en una de las artistas más concienciadas con la salud mental. La propia cantante ha tenido que vivir durante años haciendo frente a su propio trastorno bipolar, un diagnóstico que, según ella misma reveló, le quitó "un peso de encima".

A su vez, su carrera musical también ha ido de la mano de su concienciación social, hasta convertirla en la artista con más seguidores en Instagram, alcanzando los 287 millones de fans en esta red social. Sin embargo, este éxito le ha acarreado muchos problemas a Selena a nivel mental, pues se ha convertido en un auténtico martirio para ella.

Su adiós a las redes sociales

Hace meses, en una entrevista con Miley Cyrus, la cantante habló sobre su decisión de alejarse de las redes sociales, justificando que podía pasarse horas mirando el perfil de alguien en Instagram y luego darse cuenta de que ni siquiera conocía a esa persona. Y lo que es peor, la frustración que le generaba compararse con otras personas.

Así lo ha recordado ahora en una entrevista con la revista In Style, publicada este 6 de enero, donde la cantante ha hablado abiertamente sobre los problemas de ansiedad y depresión que sufrió durante años y que se vieron agravados por el influjo nocivo de redes sociales como Instagram, que afectaron seriamente a su salud mental.

"Tengo problemas de depresión y ansiedad y me resultó difícil ser yo misma. No quería publicar nada en las redes sociales porque me di cuenta de que estaba en una situación en la que estaba muy bendecida. ¿Qué podía publicar o decir? Entonces se me ocurrió invitar a varias personas a entrar en mi Instagram para contar sus historias", ha explicado Selena.

Las redes sociales de la intérprete de Lose you to love me también tienen un gran contenido educativo sobre la salud mental. De hecho, Gomez lanzó hace unos meses el podcast Wondermind donde hacía hincapié en la importancia de esta materia y donde ha contado con la participación de numerosos expertos.

"Hubo un momento en que Instagram se convirtió en todo mi mundo y fue realmente peligroso"

Gracias a esto, la artista ha aprendido a mejorar su relación con la aplicación de instantáneas, aunque durante mucho tiempo no fue así. De esta manera, Instagram acabó generándole muchas más inseguridades de las que tenía por entonces.

"Hubo un momento en que Instagram se convirtió en todo mi mundo y fue realmente peligroso. Cuando tenía 20, sentía que no era lo suficientemente guapa. Hubo un momento de mi vida en el que pensaba que necesitaba maquillaje y nunca quise que me vieran sin maquillar".

Una relación sana con su Instagram

Sin embargo, con el paso del tiempo se dio cuenta del daño que le estaba haciendo ese uso indiscriminado de las redes sociales, llegando a ser peligroso para su integridad, y decidió tomar las riendas.

"A medida que me hacía mayor, evolucionaba y me di cuenta de que necesitaba tomar el control de lo que estaba sintiendo. Quería poder mirarme en el espejo y sentirme segura de ser quien soy. Tomarme un descanso de las redes fue la mejor decisión que he tomado para mi salud mental. Creé un sistema por el cual todavía no tengo mis contraseñas. Y el odio innecesario y las comparaciones desaparecieron una vez que dejé el teléfono [...], ahora tengo una relación mucho mejor conmigo misma", ha asegurado Selena.

Desde entonces, Selena Gomez ha aprendido a priorizar su salud mental por encima de todo, aprendiendo a decir que "no" siempre que lo considera: "Si no me siento en mi mejor momento mental y mis amigos me invitan a algo, no voy... Me gusta estar ahí para mis amigos y disfrutar de ellos pero tengo que asegurarme de que estoy bien, ¿sabes? Porque si yo no estoy bien, no puedo estar bien para otras personas", ha señalado.