Sergio Ramos se ve ganando un Grammy antes que una Champions como entrenador: "Quiero hacer música"

Aunque Sergio Ramos ya demostró su interés por la música durante los últimos años, parece que el deportista acaba de inaugurar una nueva etapa de su vida donde las canciones serán las protagonistas. Así lo demuestra Cibeles, su segunda canción en solitario con la que reflexiona sobre su salida del Real Madrid en 2021.

El tema, que se ha hecho rápidamente viral tras su estreno el domingo 31 agosto, habla sobre la falta de acuerdo cuando quiso renovar por última vez con el club madrileño: "Espero que te vaya bien / Aunque sin ti me siento mal / Menos mal que yo me marché / Porque no me trataste igual / Tú me amaste y yo te amé / Pero siempre alguien da más / Todo fue como lo soñé / Hasta que tocó despertar", dice el estribillo.

Pocas horas después de publicar Cibeles, Ramos apareció en El Hormiguero como invitado junto a Bertín Osborne en el estreno de la nueva temporada del programa de Anetna 3. Desde Monterrey (México), el futbolista aseguró durante su entrevista con Pablo Motos que quiere ser cantante: "La música es algo que siempre he tenido dentro. De una manera u otra, quiero dedicarme ya profesionalmente [a ello]".

"Quiero compaginarlo, jugar un año más o dos, y aprovechar ese tránsito para hacer música"

Además, Ramos se mostró ambicioso y aseguró que su objetivo es ganar un premio Grammy por sus canciones: "Quiero compaginarlo, jugar un año más o dos, y aprovechar ese tránsito para hacer música. Me veo el día de mañana pudiendo ganar una Champions como entrenador, pero también me veo con un Grammy en los próximos años, y más cercano que la Champions como entrenador", dijo.

Así es 'Cibeles'

Cibeles es una canción en la que Sergio Ramos le canta a su carrera como jugador del Real Madrid, una etapa cargada de sentimientos encontrados. El deportista formó parte del club merengue a lo largo de 16 temporadas, entre 2005 y 2021, y ahora plasma con bastante tristeza cómo fue su salida del equipo.

"Hay cosas que no te dije, que todavía me duelen / Yo nunca quise irme, tú me pediste que vuele", reza uno de los versos de Cibeles. Y sus seguidores no han tardado en descubrir que se trata de una referencia a su salida del equipo en 2021, el que parece que fue un momento muy duro en su vida al no conseguir un acuerdo de renovación.

Ramos deja claro en la canción que su salida del club no fue una decisión propia: "Yo mataba por ti / Te amé y te defendí, pero no estaba en mí". De hecho, el futbolista deja claro que volvería a repetir esta etapa si se le pusiera por delante: "Y aunque todo fue así, volvería encantado / Una vez y hasta mil".