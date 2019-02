Shakira se despide de su melena y sorprende con un cambio de look

Si hay algo muy característico de Shakira son sus movimientos de cadera y su larga melena. Sin embargo, la cantante ha empezado el año con un radical cambio de look que ha sorprendido a sus seguidores.

Aunque la artista todavía no ha mostrado su nueva imagen en las redes sociales, hemos podido verla gracias a unas imágenes de unos paparazzis, que la pillaron paseando por Barcelona.

Por otra parte, también hemos podido ver la nueva melena de Shakira porque fue una de las invitadas a la presentación del nuevo espectáculo del Cirque Du Soleil, basado en Leo Messi.

Asimismo, este no es ha sido su único cambio de look a lo largo de su carrera. Shakira empezó en la música con una larga melena lisa y negra, que también llevó con trenzas de colores y que al tiempo cambió a rubia y con más volumen. Pero también se ha atrevido con un pelo más corto, como el que llevó en el vídeo de Addicted to you, o la melena corta y negra de Rabiosa o en lila para Las de la intuición.