Sia regala sus cuatro premios ARIA a sus fans en Twitter

Sia ha sido la gran triunfadora de los Aria Awards 2014 celebrados en Sydney. La artista obtuvo los premios al mejor vídeo, mejor lanzamiento pop, mejor artista femenina y disco del año por 1000 Forms of Fear.

No obstante, la galardonada no acudió a la gala y ha recibido muchas críticas por ello, hecho por el que se siente molesta ya que grabó cuatro vídeos de agradecimiento para la gala y solo emitieron uno de ellos.

I made four thank you/acceptance videos for the arias. They chose to show one. I'm saddened to be getting shit for being a 'no-show' 😔.

Pero lo más sorprendente de todo es que Sia ha decidido regalar sus cuatro premios Aria a sus fans. La artista anunció por Twitter que regalaría sus Aria a los cuatro primeros fans que le demostraran que iban a hacer una buena acción en estos días y ya tiene a los ganadores: un locutor de radio, un director de marketing, una fan y un dependiente de una tienda.

Puedes saber quiénes son a través de los siguientes tweets:

On the upside, I won! Who wants one? First four people to document doing a good deed, I'll send you an aria. GO!!!

@MrWayneyB address? You get one. Make sure you cc @17days . You were first!

@QueenSiaFurler you were second! Address! Make sure to cc @17days

— sia (@Sia) noviembre 26, 2014