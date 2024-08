"Ha sido una cosa preciosa": Cayetana Guillén Cuervo, emocionada por la reaparición de su amiga Amaia Montero junto a Karol G

La aparición de Amaia Montero en el segundo concierto de Karol G ya ha pasado a la historia del pop, y se ha convertido en un momento muy memorable para los espectadores del espectáculo.

Y entre ellos se encuentra Cayetana Guillén Cuervo, quien vio cómo su amiga, tras un par de años alejada de los escenarios y del foco mediático, volvía a cantar en directo, y ante 65.000 personas.

La actriz se emocionó mucho con la actuación de la exvocalista de La Oreja de Van Gogh y la colombiana de la canción Rosas, y así lo contó en la gala Starlite de Marbella.

La presentadora acudió al evento para recoger su premio por su compromiso con la igualdad de género y la lucha contra la violencia machista, entregado por su testimonio en el documental Mapa a Pandataria.

Allí se le preguntó por la cantante. "Amaia está muy bien. Ha sido una cosa preciosa verla ahí en el escenario. Sin duda, de las más bonitas del año. A mi hijo le hizo mucha ilusión, me emociono", respondió ante Europa Press, sincera.

Cayetana Guillén Cuervo prefirió ser precavida ante la pregunta del regreso de la vasca a la música: "Yo he hablado con ella, pero no me quiero adelantar a contar lo que tiene que contar ella".