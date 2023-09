"Sois basura": Juan Magán denuncia el "pinchazo" en su concierto en Salamanca

Agentes de la Policía Local de Salamanca han identificado a cinco personas por el presunto 'pinchazo' a una joven en el concierto nocturno de Juan Magán, que se celebró en la noche de este pasado jueves en las ferias y fiestas de Salamanca.

Según las primeras investigaciones y tal y como han informado fuentes municipales a Europa Press, los análisis realizados determinan que la agresión se produjo sin sustancia tóxica alguna y luego, tras la identificación, los agentes descubrieron que uno de ellos tenía en su poder un cepillo interdental con el que presuntamente habían pinchado a la joven.

Tal y como han explicado desde el consistorio, una joven se acercó "poco antes de la medianoche" al 'Punto Violeta' ubicado en la Plaza Mayor, junto escenario del concierto, donde indicó que había sufrido "un pinchazo".

A continuación, fue atendida por una psicóloga del Centro de Información y Asesoramiento a la Mujer del Ayuntamiento de Salamanca (CIAM) y posteriormente acompañada al Hospital Universitario de Salamanca por agentes de la Policía Local.

Una vez allí se le realizó un análisis, donde "no se encontró ninguna sustancia tóxica", asimismo, la joven describió ante los agentes a los presuntos autores del pinchazo en el concierto de la Plaza Mayor.

Tras ello, con la información recabada, los agentes identificaron a cinco personas por los hechos y una de ellas tenía en su poder un cepillo interdental con el que "presuntamente realizó el pinchazo".

Juan Magán, al ser informado de la situación, ha mostrado su rechazo y repulsa en las redes sociales, donde calificó a los autores de "basura".

"Me han dicho que hoy pincharon, no sé si drogas o nada, por deporte, a algunas personas en el show de Salamanca. Sois unos perdedores, basura, mierda que camina. Asquerosos, cobardes, nadie, absolutamente nadie y no seréis alguien jamás, panolis, pagafantas, pellizacristales, abraza farolas. ¡Ridículos!", escribió Magán en un "storie" en su Instagram oficial.

La Policía Judicial del Cuerpo Nacional de Policía de Salamanca se hará cargo de la investigación.