Soraya Arnelas anuncia la fecha de su boda con Miguel Ángel Herrera

La boda de Soraya Arnelas y Miguel Ángel Herrera ya tiene fecha. La cantante lo ha anunciado en exclusiva en una entrevista con la revista Semana, en la que ha avanzado también dónde será la celebración.

"Me caso el 15 de julio en Cáceres", apunta la futura novia, que prepara "una boda joven y divertida, una ceremonia civil con sabor extremeño, andaluz y portugués".

La boda llega más de cuatro años después del anuncio de su compromiso. "Tuve que cancelar la boda por la pandemia, estaba casi todo preparado", contó en su visita a Cuerpos especiales el pasado noviembre y avanzó que por ella se casaría ya mismo.

La cantante y el empresario se comprometieron en la Navidad de 2018, como contó en una entrevista en Diez Minutos. "Todavía no le hemos puesto fecha, a mí me gustaría casarme en mi tierra en una finca en el campo como ha sido siempre mi sueño", apuntó la cantante, que también expresó sus deseos de volver a ser madre [en ese momento solo había nacido su hija Manuela; Olivia nació en octubre de 2021].

Boda cancelada por pandemia

Los planes de boda de Soraya se vieron truncados por la pandemia. La pareja tenía previsto darse el "sí, quiero" en 2021, pero en diciembre de 2020 la cantante anunció la decisión de cancelar la celebración.

"Yo no me caso en estas condiciones", apuntó la artista en otra entrevista, en la que aseguró que aún no tenía vestido pero sí ideas: "Lo que sí tengo claro que va a ser clásico, porque aunque sea moderna en el escenario, en mi vida no soy así".

Soraya y Miguel Ángel tomaron esta decisión motivados por sus intereses comunes. “Queremos esperar al momento perfecto y no en estas circunstancias. A mí me gustaría, y a él también, casarnos sin dificultades, sin horarios, sin restricciones y vamos a esperar”, aseguró a Europa Press en una presentación. “Hemos esperado ocho años, podemos esperar un par de años más"

Quién es Miguel Ángel Herrera, el futuro marido de Soraya

Miguel Ángel Herrera es la pareja de Soraya desde hace más de 10 años. La cantante y el modelo se conocieron en un desfile de moda poco después de que la cantante tuviese un sueño premonitorio: “Me despertaba en un campo de fútbol y había un portero vestido de amarillo, rubio. Cuando me desperté sentí en el pecho que me había enamorado dentro de ese sueño".

Pese a ese enamoramiento onírico, Soraya recuerda que al principio no tenía intenciones con su hoy futuro marido: "Intenté endiñárselo a Marta Sánchez una noche que salimos de fiesta. Al principio no lo quería ni siquiera para mí”.

El futuro marido de Soraya y padre de sus hijas Manuela y Olivia es modelo y excandidato a Míster España. En 2009 se presentó al concurso representando a la provincia de Cádiz. Lleva trabajando en la moda desde los 19 años, desfilando en pasarela como 080 Barcelona Fashion y trabajando para marcas muy conocidas como Custo o Mango.

A esto hay que sumar su faceta de empresario, ya que tras nacer su hija Manuela puso en marcha la aventura empresarial Chochete, la marca de ropa que creó junto a Soraya. El nombre de la firma es refiere al término carioso que se usa en Andalucía para referirse a un ser querido. Su hija Manuela, de ahora seis años, utilizaba para saludar a la gente esta palabra y de ahí surgió el nombre de la marca.