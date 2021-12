Stay Homas, de nuestras casas a deleitarnos en Salou: revive el showcase de Europa FM

Los chicos de Stay Homas nos sorprendieron en el confinamiento con sus ritmos vibrantes que invitaban a quedarse en casa. Meses después, han conquistado Salou gracias al exclusivo showcase de Europa FM , en una cita este pasado viernes 10 de diciembre en el Teatre Auditori , donde todos han 'dejado salir' ese Let it Out que tanto esperaban.

Nos deleitaron con sus interpretaciones musicales durante el confinamiento y ahora llegan a los escenarios de toda España. Stay Homas está aquí para conquistar toda España y así lo ha hecho en el exclusivo showcase de Europa FM en Salou de este pasado viernes 10 de diciembre.

Con prácticamente todas las entradas agotadas, el trío musical catalán ha arrasado en el Teatre Auditori de Salou, donde los espectadores les han recibido con los brazos abiertos.

Aunque el grupo nos animó a quedarnos en nuestras casas durante el confinamiento al ritmo de su rumba, ahora nos han invitado a disfrutar de su música en directo. Eso sí, con la mascarilla puesta y las medidas de seguridad siempre alerta.

No han faltado, por supuesto, sus temas más conocidos, como Days of Our Lives, con el que el público se ha venido muy arriba y ha entonado la canción junto a Stay Homas, como si de ella misma formara parte.

El grupo tampoco ha dejado pasar la oportunidad de 'dejar salir' su tema Let it Out, otro de los más conocidos de la banda y con el que triunfaron absolutamente tras la publicación de su disco el pasado año 2020.