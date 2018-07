Se suicida el saxofonista de The Killers

Un portavoz de la oficina forense de Las Vegas confirmó al portal E! News que el cuerpo del músico fue hallado el lunes por la mañana y que la causa que se maneja por el momento es el suicidio.

Marth, de 33 años, estuvo presente en la gira mundial de la banda entre 2008 y 2009 y participó en la grabación de los discos Sam's Town (2006) y Day & Age (2008), el segundo y el tercer álbum del grupo, en donde aparecen temas tan conocidos como Read My Mind o Human.

Last night we lost our friend Thomas Marth. Our prayers are with his family.There's a light missing in Las Vegas tonight. Travel well, Tommy