Super Bowl: De Jennifer Lopez y Shakira a Beyonce o Michael Jackson, ¡repasamos las mejores actuaciones de los últimos años!

Es el evento musical del año. La actuación del intermedio de la Super Bowl 2021 ya está aquí: The Weeknd será el encargado de entretener a los millones de seguidores del espectáculo. Sin embargo, no lo va a tener fácil. Muchos han sido los artistas que han estado en su lugar y han dejado muchas de las actuaciones más famosas de la historia de la competición.

Ya está aquí. El evento deportivo más importante de los Estados Unidos, la Super Bowl, llegará este mismo 7 de febrero. Y como cada año, contará con una de las representaciones y escenificaciones musicales más impresionantes de la temporada.

El artista norteamericano The Weeknd será el encargado de protagonizar y de traer música y ritmo al intermedio del evento. La noticia era conocida a finales del 2020 después de que su disco 'After Hours' lo consagrara como uno de los artistas más escuchados, famosos y reconocidos del 2020 a nivel internacional.

Abel Tesfaye, nombre de pila de The Weeknd, deberá competir y tratar de superar a sus predecesores. Una tarea poco sencilla ya que, durante los últimos 10 años, sobre el escenario de la Super Bowl han pasado verdaderos artistas internacionales que han dejado algunas de las puestas escenas más impresionantes de la música de los últimos años.

Desde Shakira y Jennifer Lopez pasando por Bruno Mars, Beyonce, U2, Madonna, Lady Gaga o Michael Jackson, aquí os traemos las mejores actuaciones musicales de la Super Bowl de su historia.

1. SHAKIRA Y JENNIFER LOPEZ (2020)

Muy difícil lo va a tener The Weeknd para llegar a superar a sus predecesoras. Shakira y Jennifer Lopez dejaron al mundo entero con la boca abierta cuando en febrero del pasado año ofrecieron un espectáculo lleno de ritmo, reggaetón, baile y locura de escándalo.

Su puesta en escena dio la vuelta al mundo y durante días las redes sociales y los medios de comunicación no dejaron de compartir el espectáculo que se marcaron dos de las artistas femeninas más importantes de la industria.

2. PRINCE Y LA MEJOR ACTUACIÓN DE LA HISTORIA DE LA SUPER BOWL (2007)

Prince, según la revista Billboard, protagonizó durante el 2007 la que es considerada como la mejor en la historia de la competición. Enfundado en un traje azul y con una guitarra lila en la mano, el artista norteamericano interpretó We Will Rock, You Let's Go Crazy, Baby, I'm a Star, Proud Mary, All Along the Watchtower, Best of You y su éxito Purple Rain dejando al público ensimismado.

3. BEYONCE (2013)

Pocas actuaciones ha protagonizado Beyonce que no hayan pasado a la historia. Sin embargo, la que se marcó en la Super Bowl del 2013 es una de las mejores de su carrera. La artista cantó Run the World (Girls), Love on Top, Crazy In Love, End of Time, Baby Boy en una escenografía impresionante. Además, Kelly Rowland y Michelle Williams acabaron subiéndose al escenario con ella para cantar Single Ladies y algunos de los éxitos de las Destiny's Child como Bootylicious o Independent Women Part I para acabar finalizando el evento con su famoso tema Halo.

4. LADY GAGA (2017)

Otra de las reinas indiscutibles del espectáculo en la industria musical. Lady Gaga realizó en el 2017 una actuación estelar en la dejó al mundo con la boca abierta al utilizar para su escenografía saltos al vacío, pirotecnia y hasta 300 drones haciendo de estrellas.

5. MICHAEL JACKSON (1993)

El Rey de la música no podía faltar en este recopilatorio. Sobre todo, porque Michael Jackson fue el primer artista que realizó una actuación musical en el intermedio de la competición deportiva. Lo hizo hace 27 años, en 1993, marcando un antes y un después en la historia de la Super Bowl, además con una de las mejores y más alucinantes actuaciones de la historia.

6. U2 Y SU HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS DEL 11-S (2002)

La banda irlandesa U2 protagonizó en el 2002 una de las actuaciones más emotivas y recordadas de la historia de la competición. Rindiendo homenaje a las casi 3.000 víctimas mortales que dejaron los atentados del 11-S en el país, la banda capitaneada por Bono cantó todos sus grandes éxitos en una puesta en escena llena de luz y melancolía.

7. COLDPLAY, BEYONCÉ Y BRUNO MARS (2016)

Bruno Mars fue el encargado de dirigir la 50ª edición de la final de la Super Bowl. Chris Martin de Coldplay se suponía que sería el invitado estelar de la velada. Sin embargo, la verdadera estrella de la noche no fue otra que Beyonce de nuevo. La artista norteamericana se volvió a subir a las espaldas el protagonismo y la puesta en escena del espectáculo convirtiendo la actuación del 2016 en una de las más recordadas.

8. MADONNA (2012)

Como en cualquier ranking musical no podía faltar la Reina del Pop. Madonna fue la elegida para entretener al público durante el 2012. Vestida gladiadora y rodeada por un multitudinario ejército, logró asombrar con una escenificación impresionante en donde cantó muchos de los éxitos su trayectoria musical acompañada de los artistas LMFAO y la rapera Nicki Minaj.

9. THE ROLLING STONES (2006)

Más de 20 minutos de puro Rock&Roll fueron los que ofrecieron la banda de The Rolling Stones en el intermedio de la Super Bowl del 2006. ¡Y eso que solo interpretaron tres canciones! Tirando de mucha guitarra eléctrica, de mucho show y mucha experiencia la banda logró cautivar al público tocando sus éxitos Start me Up, Rough Justice y Satisfaction.

10. AEROSMITH, BRITNEY SPEARS Y N SYNC (2001)

Por último, en este ranking no podía faltar la princesa del pop, Britney Spears. Sin embargo, su actuación solo fue una mera invitación durante el 2001 ya que quién se encargaba del espectáculo no era otro que el famoso grupo Aerosmith. La banda liderada por Steven Tyler recordó sus mayores éxitos, contando al final también con la participación del grupo N SYNC.