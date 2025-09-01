La sutil mención de Sabrina Carpenter a su ex Barry Keohgan en 'Go Go Juice'... ¿y a otras parejas?

El 29 de agosto Sabrina Carpenter volvió a revolucionar el pop con el estreno de su disco Man's Best Friend. A través de su característico erotismo sarcástico, la artista ha dado mucho de qué hablar con temas del nuevo álbum.

Una de las canciones más comentadas es Go Go Juice, un tema en el que la artista relata una noche de borrachera en la que no descarta ponerse en contacto con algún hombre. Y precisamente es en el verso en el que indica a quién llamar en el que la artista menciona de forma sutil a su expareja más conocida.

"¿Será John o Larry? Ay, ¿quién sabe? O tal vez el que rima con 'villano' si me siento así", canta Carpenter. Muchos fans han deducido que 'villain' hace referencia al actor Barry Keoghan, puesto que en inglés es similar el sonido del sustantivo con el apellido de la estrella de la pantalla.

Sabrina Carpenter tuvo una relación sentimental entre con Keoghan entre 2023 y 2024, convirtiéndose en una de las parejas más mediáticas del momento. De hecho, el actor fue el protagonista del videoclip Please, please, please, donde ambos reflejaban en la batalla un tórrido y conflictivo romance.

Dado el tono habitual de la cantante en sus letras, no ha extrañado esta mención subliminal.

Otras teorías sobre 'John o Larry'

Aunque para mucho fans 'villain' sigue claramente la sonoridad del apellido de su expareja actor, otros han indicado que no se trataría de él, y que cada nombre correspondería a un exnovio de Carpenter.

También basándose en la similitud fonética, para otros seguidores de la diva del pop 'John' hace referencia a Shawn Mendes, mientras que sería 'Larry' el verdadero símil con Barry Keoghan.

Por su parte, el que rima con 'villain' haría referencia al actor Dylan O'Brien. Aunque esta pareja nunca ha sido oficial, en alguna ocasión los jóvenes han sido captado juntos por las cámaras.