C Tangana y Rocío Aguirre: un amor que se fraguó en México durante la pandemia

Pese a que le dejaron cicatrices por todo su cuerpo las uñas de gel de una "mala mujer", C. Tangana volvió a encontrar el amor hace unos años, pero ha mantenido su relación de la manera más hermética posible.

La pandemia se llevó muchas cosas para mucha gente, pero a Antón Álvarez —nombre de pila del artista— le dio la oportunidad de volver a enamorarse, y desde entonces han pasado ya tres años desde que comparte su vida con la fotógrafa chilena Rocío Aguirre.

Se trata de una fotógrafa chilena que ha capturado con sus objetivos rostros de la talla de Aitana, Rosi de Palma,Nicki Nicole y, en el plano personal, a C. Tangana. Tras toda una vida detrás del objetivo, la artista publico el foto-libro de su vida, Rocío [2008-2022] X ROCÍO AGUIRRE, un proyecto que le ocupó seis años terminar.

La pareja se conoció en un bar dos semanas antes de que ella se volviera a su país natal, según aseguró Aguirre en la entrevista con S Moda. Aunque apareciese en el documental del artista, también reconoció que no le gusta que su relación sea pública. "Me gusta tener una relación sagrada. Incluso hemos decidido no trabajar juntos por lo mismo, para que no nos afecte nada externo".

Aguirre vino de Chile a España para evolucionar como artista y abrirse al mercado Europeo. A principios de 2020, antes del coronavirus, la fotógrafa y el cantante viajaron a América. Cuando estalló la pandemia se quedaron atrapados en México. Allí es donde empezaron a rodar el documental Vuelve a casa, en cuyo último episodio C. Tangana presenta a Rocío. Fue en ese momento cuando los fans del artista comenzaron a sospechar sobre una posible relación entre los dos, pero no fue hasta el verano de 2020 cuándo se confirmó su relación.

Rocío Aguirre le dedicó una felicitación por su 31 cumpleaños con la que se terminó de confirmar el noviazgo. "Feliz cumpleaños a este hombre que llegó dos semanas antes de volverme a Chile y me dio el plot twist más grande que he tenido en mi vida. Que cumplas muchos más cerquita mío", escribió en Instagram.

A pesar de su hermética relación, la fotógrafa también aparece en último documental del cantante, Esta ambición desmedida, que se proyectó en el Festival de Cine de San Sebastián. En él podemos ver como Aguirre acompaña a Antón durante la gira más importante de su vida.

Su relación con Rosalía

Antes de Rocío Aguirre, C. Tangana tuvo una relación sentimental con Rosalía. Los cantantes se conocieron en 2016 gracias a un amigo en común, el productor y rapero Dano. El Madrileño descubrió a la catalana a través de las redes sociales, se flechó con su voz y contactó con ella para trabajar juntos.

La primera colaboración que grabaron fue Llámame más tarde, y posteriormente llegó su famoso Antes que morirme, producida por Alizzz, que grabaron cuando ya eran pareja y publicaban contenido juntos en redes sociales.

En 2017 C. Tangana publicó su álbum Ídolo, y la motomami se dejó ver en la presentación y su concierto en el Sonar Barcelona. Al año siguiente, Rosi publicó El Mal Querer, el disco que la catapultó a la fama, y de los 11 temas que formaban el disco, ocho contaban con la colaboración de Antón como compositor, siendo uno de los responsables del éxito del proyecto que tantos premios Grammy ganó.

Algunos pensaron que la cantante se había inspirado en su noviazgo con C. Tangana, por lo que se rumoreó que habían tenido una relación tóxica muy nociva para la intérprete de LLYLM, pero nada más lejos de la realidad: el disco está inspirado en la novela medieval Flamenca.

Cuando su relación llegó a su fin, los fans siguieron viendo fantasmas donde no los había en las canciones de ambos artista, pensando que las letras eran indirectas a sus relaciones pasadas.