Taylor Swift testificará en el caso de Blake Lively y Justin Baldoni por presunto acoso sexual

Aunque Taylor Swift está viviendo un momento de lo más dulce en lo laboral y en lo personal, tendrá que enfrentarse a una incómoda situación.

Fue a finales de 2024, tras el lanzamiento de la película Cerrando el círculo, cuando se conocía la noticia de que la actriz Blake Lively había presentado una denuncia ante el actor y director del filme Justin Baldoni por acoso sexual.

La intérprete asegura que hubo comportamientos inapropiados durante el rodaje, como intimidación. A su vez, Baldoni negó los hechos e interpuso una demanda por difamación, extorsión e invasión de la privacidad contra ella y su marido Ryan Reynolds, además de contra parte del equipo de la actriz.

Fue en junio de este 2025 cuando un juez desestimó la demanda de Baldoni, pero para las acusaciones de Lively habrá que esperar a marzo de 2026. Sin embargo, ya se habría confirmado que Taylor Swift testificará en el caso.

Testigo obligado a petición de Baldoni

Habría sido el equipo legal de Baldoni quien habría solicitado primero acceder a las conversaciones por chat entre Lively y Swift, pues ambas son amigas íntimas, algo que el juez consideró que podría ser relevante para el caso.

Y finalmente parece que la cantante declarará como testigo obligado. Así lo recoge el medio Page Six, que asegura que ciertos documentos legales muestran que los abogados de Justin Baldoni han solicitado al tribunal que extienda el periodo del caso para permitir que la artista preste testimonio.

Según recoge el citado medio, el abogado de Baldoni asegura: "Wayfarer Parties solicitó un acuerdo únicamente para tomar la declaración de Taylor Swift durante la semana del 20 al 25 de octubre debido a las obligaciones profesionales preexistentes de la Sra. Swift".

Esas obligaciones incluyen el lanzamiento del nuevo álbum de Swift, The Life Of A Showgirl, que sale a la venta el 3 de octubre, que le impedía testificar a principios de mes. Sin embargo, parece que la declaración se llevará a cabo, aunque no en audiencia pública.