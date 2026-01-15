TINI traerá su festival 'FUTTTURA' a España este 2026

TINI quiere expandir su universo FUTTTURA más allá de Argentina, y después de arrasar con este festival con el que recorría toda su trayectoria musical viene a España decidida a remover la nostalgia de sus fans al otro lado del charco.

La intérprete de Cupido ha lanzado un tráiler de FUTTTURA con edición este 2026 en España. En este formato la artista canta temas de su época como protagonista de la serie infantil Violetta hasta su último álbum, Un mechón de pelo.

En Argentina subió al escenario a grandes invitados comoMaría Becerra y Chris Martin de Coldplay, y además sorprendió a su público con distintos outfits, coreografías de infarto y un gran grupo de baile que la acompañaba en cada canción.

Ahora anuncia un World Tour con parada en ciudades como Asunción y Lima y con adelanto de que también actuará en España, pero la argentina todavía no ha desvelado ni las fechas ni las ciudades.