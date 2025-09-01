Todas las referencias de Sergio Ramos al Real Madrid en 'Cibeles', su nueva canción

Por todos los futboleros es bien sabido que la otra pasión de Sergio Ramos es la música. Así lo demostró el sevillano al unirse estos años a artistas como Niña Pastori, Demarco Flamenco y Los Yakis. Pero, ahora, se ha atrevido con su primer tema en solitario.

Cibeles es una canción en la que el futbolista le canta a su carrera como jugador del Real Madrid, una etapa cargada de sentimientos encontrados. El deportista formó parte del club merengue a lo largo de 16 temporadas, entre 2005 y 2021, y ahora plasma con bastante tristeza cómo fue su salida del equipo.

A través de un videoclip producido por Little Spain (la productora de C. Tangana) en el que Ramos conquista la capital ante la fuente de Cibeles, a la que no tardan en aparecerle grietas como símil de su sentimiento a aquella larga etapa como defensa del Real Madrid.

Y es que la canción está repleta de referencias al club merengue, dejando clara la postura de Sergio Ramos tras dejar el equipo que le llevó al estrellato.

Sergio Ramos le canta al dolor dejar el equipo

"Hay cosas que no te dije que todavía me duelen. Yo nunca quise irme, tu me pediste que vuele", reza uno de los versos de Cibeles. Y sus seguidores no han tardado en descubrir que se trata de una referencia a su salida del equipo en 2021, el que parece que fue un momento muy duro en su vida.

De hecho, Sergio Ramos deja claro en la canción que su salida del club no fue una decisión propia: "Yo mataba por ti. Te amé y te defendí, pero no estaba en mi".

Y según avanza Cibeles, el futbolista refleja un sentimiento de despecho ante su antiguo club: "De gala me vestí, sangre y sudor te di. Te disfruté y te sufrí, espero que te vaya bien [...] Menos mal que yo me marché, porque no me trataste igual. Tú me amaste y yo te amé, pero siempre alguien da más. Todo fue como lo soñé hasta que tocó despertar. Te puse corona, tú me pusiste alas, pero no sabía que era solo para que me alejara

El color blanco y negro para la trayectoria de Ramos

Asimismo, los recursos visuales del videoclip siguen la misma línea: Ramos se muestra sentado mientras agarra a un rosario en posición de rezo. A su vez se intercalan imágenes de su trayectoria en el Real Madrid, en blanco y negro.

Su presentación oficial en el club en 2005, algunos gestos cariñosos y de éxito con compañeros como Isco y Marcelo, la estatua de la diosa Cibeles derramando una lágrima... Todo ello refleja la trayectoria del defensa.

¿El regreso de Sergio Ramos al Real Madrid?

Pese a todas las pullas, en Cibeles Sergio Ramos deja claro que siempre tendrá al Real Madrid en el corazón, pese a todo: "Sigues igual de bella. Que nadie es imprescindible, la vida te enseña. Un partido dura 90 y te di 90 y 3 más de la cuenta". De hecho, en este verso hace referencia al minuto en el que marcó el gol de empate entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid en la final de la Champions del 2014.

Por último, el futbolista deja claro que volvería a repetir esta etapa si se le pusiera por delante: "Y aunque todo fue así, volvería encantado. Una vez y hasta mil".

De momento lo que es seguro es que Sergio Ramos quiere indagar más en la música, pues parece que para él es un canal de exploración para volcar sus sentimientos tras toda una vida en el fútbol.