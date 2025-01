Todo lo que ha contado Josep Pedrerol de su frenético ritmo de vida y su salud mental

Josep Pedrerol es considerado el 'Rey de las noches deportivas' por su programa El Chiringuito. El presentador lleva décadas en la pequeña pantalla, pero poco se sabe de su lado más personal.

No obstante, en 2021 Pedrerol concedió una de las pocas entrevistas que ha dado en su carrera y se sentó a hablar largo y tendido con Ibai Llanos para su canal de Twitch.

Junto a streamer mostró su faceta más personal, siempre dejando claro que lo de las entrevistas no es lo suyo: "Me piden bastantes entrevistas y me da bastante pereza, siempre buscando el titular. Los periodistas estamos para contar lo que hacen los demás, no para ser protagonistas. No me gusta nada la fama ni la popularidad. Todavía me da vergüenza que me pidan fotos, creo que la televisión nos confunde".

No obstante, el presentador es uno de las personalidades más llamativas de la televisión, por lo que junto al influencer vasco confesó algún que otro dato desconoció de su día a día y de su lado más íntimo.

El presentador habla de su personalidad

Pedrerol deja al descubierto en El Chiringuito su carácter, y él mismo es consciente de este, tal y como se lo reveló a Ibai: "Tengo mucho carácter y con un punto histérico. Soy insaciable, me gusta hacer cosas nuevas e ir siempre por delante".

"Cuando la audiencia empieza a caer no consigues parar la caída, así que hay que evitar que eso pase. Cuando crees que lo tienes todo hecho, es cuando empieza la caída", expresó, demostrado que conoce al dedillo su trabajo.

Su consciencia sobre la profesión le hace no perder la perspectiva y sacarlo todo: "En periodismo no hay ningún compañerismo, la gente se alegra de tus caídas. Me da igual quedar bien con los demás compañeros, lo importante es solo tu público. Creo que la competencia antes era mucho peor. Detesto el periodismo de la presión y de la amenaza. Paso de eso".

Una vida con poco ocio

El compromiso de Pedrerol con su profesión también se ve reflejado en sus horarios. Así lo contó junto a Ibai: "Mi vida personal empieza el viernes a las seis de la tarde hasta domingo por la tarde. Son 48 horas".

Por ello, cuando todo paró a causa de la Covid-19 en 2020, el periodista reflexionó durante el confinamiento, pues su ritmo bajó radicalmente, y decidió acudir al psicólogo: "Sentía que estaba al borde de la depresión y hablé con un profesional (...) Pero me sentía con mucho miedo. Tuve ansiedad y fui al hospital varias veces pensando que me pasaba algo".

No obstante, el catalán deja claro a través de redes sociales que, cuando tiene un poco de tiempo, disfruta de escapadas, y se le puede ver en varios lugares de costa, como Málaga, o en capitales europeas, como Berlín.

Esté donde esté, Pedrerol pasa bien el rato también disfrutando de la gastronomía. Así lo muestra ante sus 524 mil seguidores.