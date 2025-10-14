Todo sobre el último concierto de Andy y Lucas: tensión y un protagonista indiscutible

Después de meses de tensión y polémica, Andy y Lucas cerraron su gira de despedida Nuestros últimos acordes el viernes 10 de octubre en el Palacio Vistalegre de Madrid. Y este show final reveló la mala relación entre los artistas.

Andy y Lucas han puesto un emotivo pero tenso cierre a su trayectoria como dúo musical tras 22 años de carrera. Los autores de éxitos como Tanto la quería o Son de amores han cerrado su gira Nuestros últimos acordes, a pesar de que se vislumbró la posibilidad de que se cancelara su concierto celebrado este viernes 10 de octubre en el Palacio Vistalegre de Madrid.

Y es que los malos ocmentarios el uno sobre el otro estos meses han acaparado todos los focos. Tanto es así que cuando cancelaron el show del 5 de octubre en el Palacio de la Ópera de A Coruña, y ese a alegar "problemas de producción ajenos a los artistas2 muchos señalaron que se debía a sus discusiones y a las recientes palabras de Andy Morales expresara su malestar con su compañero en El Debate: "Yo, personalmente, lo he pasado muy mal desde mayo. Incluso habría suspendido la gira. [...] No veo seguir cantando con él, ahora mismo no", dijo. "Con Lucas he evitado muchos charcos, porque él hablaba sin pensar, y alguien tenía que equilibrar. Si los dos hubiéramos sido iguales, habría sido una guerra".

Finalmente la última cita en Madrid sí se celebró. Rodeados de un público lleno de carteles y emoción, Andy y Lucas salieron al escenario madrileño con una inmensa ovación ante la importancia de la cita. Entre medias de las interpretaciones de sus grandes éxitos, el dúo pronunció discursos sobre su trayectoria, su relación o las dificultades que han atravesado.

"Gracias por cada canción, por cada risa, por cada ruptura, también por cada momento difícil que hemos tenido", expresaba Lucas, quien también agradeció "a la familia de Lucas que también es mía". Asimismo, Andy ensalzó "lo vivido en un año y medio, que "no tiene palabras"

Sin embargo, lo ocurrido sobre el escenario no siguió esa misma línea cariñosa. Según reveló ABC, en el ambiente se notaba una distancia física entre Andy y Lucas. De hecho, los fans se preguntaban que por qué no se hablaban entre ellos o no se miraban.

Lucas, el protagonista indiscutible

En mitad del concierto Lucas subió a una fan y comenzó a cantar y bailar junto a ella, mientras Lucas se mantenía alejando en el escenario, mirando a su compañero y a la espectadora. Lo mismo ocurrió con una decena de fans que también se unieron al dúo: mientras Lucas estaba junto a ellos, Andy pasaba más desapercibido.

Hubo algún que otro abrazo entre ellos, pero siempre iniciados por Lucas. Al final del show, cada uno se despidió del público por separado: Andy apenas dijo unas palabras entre medias de los aplausos, y Lucas leyó un mensaje que tenía escrito lleno de emoción. Tras los aplausos del público, los dos compañeros se abrazaron por última vez encima de un escenario.

De hecho, un vídeo revelaba ese final del concierto, en el que la mayor parte del equipo se arremolinaba alrededor de Lucas, mientras que Andy permanecía solo en una esquina en el escenario. El vídeo no tardó en volverse viral y fue comentado por muchos usuarios, que compartieron su tristeza por el artista.

Antes del concierto, durante la alfombra roja, Lucas evitó entrar en polémicas: "Hoy no es día para hablar de esto. Estamos supernostálgicos. Solo queremos brindar por ustedes, por el escaparate. [...] Hemos intentado ser un grupo de ejemplo, lo más amable posible. Entended que no es día para hablar. No queremos estropearla como no nos gustaría ir a vuestra boda a estropearla", dijo, según 20 Minutos. Por su parte, Andy se mantuvo en silencio.

Qué ha pasado entre ellos

Los rumores sobre la mala relación entre Andy y Lucas nacieron de una presunta discusión tras el concierto del dúo en Badajoz. Según explicaron algunos testigos para el programa de María Verdoy, el dúo terminó antes de tiempo: "El público gritan 'otra, otra', pues ellos no salen. Empiezan a escuchar gritos, golpes... Vamos, una pelea monumental en el interior de ese camerino y hablamos de más de palabras".

A este incidente se suman las declaraciones de Lucas González en el programa de Jesús Vázquez. Con total sinceridad, el artista explicó cómo había sido compartir su trayectoria profesional con Andy: "Yo pongo el dinero y desde entonces lo llevo todo: músicos, sonido, mercadotecnia... [...] No quiero dejarlo por los suelos, pero hay que tener una disciplina y él no tiene disciplina", añadió.

La reacción de Andy Morales no se hizo esperar a través de varios mensajes en redes sociales donde no mencionó a su compañero: "No gastes energía probando nada, el tiempo siempre pone la verdad donde todos puedan verla", "Es curioso cómo el que falla siempre encuentra una forma de hacerse la víctima" y "No subestimes al que no habla mucho. Mientras tú te muestras, él te estudia".

Andy emprende carrera en solitario

Tras este concierto de despedida como Andy y Lucas, Andy Morales anunciaba una carrera en solitario, con un single de presentación que verá la luz antes de Navidad.

El artista, bajo el nombre de ANDY, espera lanzar un álbum en 2026, año en el que también podremos ver otros proyectos del artista.