Todos los cameos de Donald Trump en películas y series

No nos cabe duda de que el día tiene un protagonista: Donald Trump. El candidato republicano ha arrasado en las elecciones frente a Kamala Harris. De hecho ha sido el propio Trump quien se ha hecho eco de su "magnífica victoria" que le acerca aún más a la Casa Blanca.

No obstante, Donald Trump no es sólo conocido por su presidencia en 2017 y su vuelta al despacho oval. Más allá de sus polémicas, lo cierto es que ha tenido su hueco en el cine con numerosos cameos en los que hemos podido ver al empresario en su faceta más artística. En total, el próximo presidente de los Estados Unidos cuenta con 68 aparaciones en diferentes obras audiovisuales. No obstante, estos han sido sus cameos más icónicos.

Su primera aparición en Los fantasmas no pueden...hacerlo (1989)

Donald Trump se estrenó delante de los focos con el film de John Derek Los Fantasmas no pueden...hacerlo, en la que se interpretó así mismo. Fue a partir de ahí donde haría alarde de su destreza delante de la cámara.

Mi pobre Angelito 2 (1992)

Está claro que a Donald Trump le encanta estar delante de los focos. Tanto es así, que apareció de nuevo, en este caso, en Mi pobre angelito 2, perdido en Nueva York. El equipo de grabación pudo grabar en su hotel Plaza de Nueva York pero con la condición de que apareciera en la película.

Tal y como comentó el director Chris Columbus en Bussiness Insider, la reacción fue sorprendente: "La gente aplaudió cuando Trump apareció en pantalla. Entonces le dije a mi editor: ‘Déjenlo en la película’. Es un momento para el público".

El Príncipe de Bel-Air (1994)

Las series también fue un espacio que logró ocupar Donald Trump. Fue en la mítica serie de El Príncipe de Bel Air donde interpretó otra aparición icónica. Concretamente en el episodio 25 de la cuarta temporada, le pudimos ver acompañado de su esposa por aquel entonces Marla Maples. En su cameo interpreta una cómica escena en la que Tatyana Ali le hecha la culpa por "arruinar su vida".

Pequeños traviesos (1994)

Como cuenta Espinof, en el año 1994, fue la primera vez que el expresidente se estrenó como actor. En este caso, el empresario dio vida al padre de Waldo. Aunque su escena es muy corta, lo cierto es que su presencia en la película se hace más evidente en los créditos. También volvería a los estudios de cine en películas como Eddie y Como triunfar en Wall Street, de 1996.

De repente, Susan: ¿una premonición de su llegada a la Casa Blanca?

El paso de Trump por este film fue de lo más revelador. En una escena 'De Repente Susan' (1997) vemos como al empresario le sacan una imagen de sí mismo con un título bastante revelador: "¿Nuestro próximo presidente?" Toda una premonición con la que predigo su llegada a la Casa Blanca 20 años antes.

Celebrity (1998)

El próximo presidente de los Estados Unidos trabajó con el mismo Woody Allen. Aunque en esta ocasión, su aparición no tuvo mucha complicación, ya que hizo de sí mismo.

Sexo en Nueva York (1999)

Donald Trump también tuvo su papel en la serie protagonizada por Kim Cattral, Sarah Jessica Parket, Krustin Davis y Cynthia Nixon. En su escena en el episodio 8 de la segunda temporada en una aparición de lo más sútil.

Zoolander

En 2001, volvería de nuevo a los focos, pero esta vez de la mano con Melania Trump, tal y como cuenta Fotograma.

Amor con preaviso (2002)

Tras sus apariciones en 54 (1998) o Zoolander, un descerebrado de moda, volvería bajo el título de Two Weeks Notice, donde interpretó un papel que se asemeja asimismo: a un millonario. En este film de Marc Lawrence compartió plató con Sandra Bullock y Hugh Grant.

Otras apariciones